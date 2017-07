Marvel Heroes: Omega: Action-Rollenspiel mit Marvel-Helden steht auf Konsolen bereit - 4Players.de

Amaunir schrieb am 01.07.2017 um 09:51 Uhr

Das sieht so aus wie dieses komische Online-Diablo-Marvel-Ding was es mal gab. Als hätten sie die Grafiken genommen und was minimal anderes draus gebaut. Ja, das war mal kurz unterhaltsam, bis man dann feststellte das man mit der Zeit auch was sinnvolleres tun kann.

Die Lego Spiele bleiben bis jetzt irgendwie immer noch die besten Marvel Spiele. Mal sehen wie das Spiderman wird.