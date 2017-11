Marvel Heroes Omega: Gerücht: Marvel beendet die Zusammenarbeit mit Gazillion; Spiel wird eingestellt - 4Players.de

Marvel (nun bei Disney) beendet die Zusammenarbeit mit Gazillion Entertainment, die Entwickler und Betreiber von Marvel Heroes bzw. Marvel Heroes Omega (Free-to-play) für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Kotaku zitiert einen Marvel-Sprecher, der das Ende der Zusammenarbeit und das damit verbundene Ende des Spiels ankündigt. Weitere Informationen sollen später folgen. Das "Marvel-Diablo-MMO" startete 2013 auf PC. Mitte 2017 wurde Marvel Heroes Omega auf Konsolen veröffentlicht.Dass die Zeichen nicht gut für Marvel Heroes standen, wurde schon in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich , da Gazillion Entertainment auf die "wöchentlichen Updates" verzichtete, die Halloween-Events sowie die Verknüpfung mit Thor 3 ausgelassen wurden und die Community-Manager nicht mehr in den Foren gesehen wurden. Ein Mitarbeiter bestätigte gegenüber Kotaku, dass die Angestellten aufgefordert wurden, nicht ins Büro zu kommen.Letztes aktuelles Video: Omega Launch Trailer