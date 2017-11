Marvel Heroes Omega: Marvel beendet die Zusammenarbeit mit Gazillion; Spiel wird eingestellt - 4Players.de

Aktualisierung vom 16. November 2017, 14:30 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 15. November 2017, 19:59 Uhr:

Mittlerweile haben die Entwickler das Ende von Marvel Heroes Omega auch offiziell bestätigt . Die Server sollen noch bis zum 31. Dezember 2017 betrieben werden. Mikrotransaktionen bzw. Echtgeld-Käufe sollen so schnell wie möglich entfernt werden."We've had the privilege of entertaining and collaborating with our players for over four years. We’re extremely humbled by that privilege and wanted to get this message out: Thank you. Thank you to our players, our tireless employees, and everyone involved in the life of Marvel Heroes, Marvel Heroes 2015, Marvel Heroes 2016, and Marvel Heroes Omega."Marvel (nun bei Disney) beendet die Zusammenarbeit mit Gazillion Entertainment, die Entwickler und Betreiber von Marvel Heroes bzw. Marvel Heroes Omega (Free-to-play) für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Kotaku zitiert einen Marvel-Sprecher, der das Ende der Zusammenarbeit und das damit verbundene Ende des Spiels ankündigt. Weitere Informationen sollen später folgen. Das "Marvel-Diablo-MMO" startete 2013 auf PC. Mitte 2017 wurde Marvel Heroes Omega auf Konsolen veröffentlicht.Dass die Zeichen nicht gut für Marvel Heroes standen, wurde schon in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich , da Gazillion Entertainment auf die "wöchentlichen Updates" verzichtete, die Halloween-Events sowie die Verknüpfung mit Thor 3 ausgelassen wurden und die Community-Manager nicht mehr in den Foren gesehen wurden. Ein Mitarbeiter bestätigte gegenüber Kotaku, dass die Angestellten aufgefordert wurden, nicht ins Büro zu kommen.Letztes aktuelles Video: Omega Launch Trailer