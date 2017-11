Marvel Heroes Omega: Alle Mitarbeiter bei Gazillion Entertainment entlassen

Officially unemployed on the day before thanksgiving.



I know a lot of people are upset and wanting refunds for their purchases in @MarvelHeroes, but please keep in mind the developers were not paid out PTO, severance, and our medical insurance is ending in 8 days. — Andrew Hair (@andrewhair) 22. November 2017

Some people want refunds for the xp boosts they bought and used and I’m trying to figure out how I’m going to pay for insulin. Just some perspective. — Andrew Hair (@andrewhair) 22. November 2017

Sowohl Kotaku als auch Massivelyop berichten, dass Gazillion Entertainment seine Pforten geschlossen hat, alle Mitarbeiter entlassen wurden und Marvel Heroes Omega bereits am morgigen Freitag eingestellt werden soll - ursprünglich sollten die Server erst Ende Dezember vom Netz gehen.Laut einem Schreiben von Dave Dohrmann (CEO), das Massivelyop vorlegen soll, haben die Gläubiger (Bank) den Stecker gezogen bzw. die finanzielle Unterstützung komplett eingestellt und damit jegliche Arbeit bei Gazillion unmöglich gemacht. Sämtliche Mitarbeiter sollen keine Abfindung erhalten, die (restlichen) Urlaubstage werden nicht mehr bezahlt und auch die Krankenversicherung soll bis zum Monatsende auslaufen. Bethesda und Blizzard haben sich an die ehemaligen Gazillion-Mitarbeiter gewandt und sie dazu ermutigt, sich bei ihnen zu bewerben.Weshalb Marvel/Disney die Zusammenarbeit mit Gazillion Entertainment aufgekündigt hat, ist unklar. Allem Anschein nach gab es Probleme mit dem Management des Studios.