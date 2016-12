CD Projekt RED scheint nicht nur weiterhin nach einem Programmierer für das Integrieren von Fahr- und Flugmechaniken in Cyberpunk 2077 zu suchen (wir berichteten ), sondern auch an seinen Plänen, das Entwicklerteam des Sci-Fi-Rollenspiels wie angekündigt zu vergrößern, weiter festzuhalten, wie DualShockers meldet . So wolle man die aktuell 30-köpfige Belegschaft des 2013 gegründeten Krakauer Studios, das eng mit dem für Cyberpunk 2077 verantwortlichen Hauptstudio in Warschau zusammenarbeite, in sehr kurzer Zeit verdoppeln oder gar verdreifachen. Wann dieser Prozess abgeschlossen sein soll oder wie weit die Entwicklungsarbeiten mittlerweile fortgeschritten sind, ist aber nicht bekannt.Letztes aktuelles Video: Mike Pondsmith