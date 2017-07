Cyberpunk 2077: Wird die Klassen/Rollen der Pen-&-Paper-Vorlage umfassen - 4Players.de

Bei CD Projekt Red ( The Witcher 3 ) befindet sich derzeit das große Rollenspiel Cyberpunk 2077 in Entwicklung. Als kreativer Berater ist ebenfalls Mike Pondsmith involviert, der Erfinder der Pen-&-Paper-Vorlage (Cyberpunk 2020). In einem Interview mit GameReactor meinte Pondsmith augenzwinkernd, dass er nicht viel verraten dürfe, ansonsten würden ihn einige "großgewachsene Polen umbringen". Dennoch sagte er, dass alle Charakter-Klassen bzw. Rollen aus der Vorlage in Cyberpunk 2077 enthalten wären. "Sie werden alle da sein, aber ich kann euch schon sagen, dass ihr überrascht sein werdet, wie wir sie ins Spiel integriert haben. Ich denke, dass es euch gefallen wird", sagte Pondsmith. Es soll viel auf einer subtilen Ebene ablaufen. Er hätte mit Adam Kicinski (CEO von CD Projekt RED) eine Woche daran gearbeitet, Möglichkeiten zu finden, um die Rollen so in das Spiel zu implementieren, dass man das richtige Gefühl für den Charakter bekommt.Konkrete Rollen nannte er nicht, aber die Pen-&-Paper-Vorlage Cyberpunk 2020 begann zunächst mit neun Rollen . Später wurde die Anzahl weiter erhöht. Zu den Rollen gehören: Cop (Gesetzesvertreter), Corporate (Geschäftsmann), Fixer (Schmuggler, Informationsvermittler), Media (Journalist), Netrunner (kybernetischer Hacker), Nomad ("Straßenkrieger"), Rockerboy (rebellierender Rockstar), Solo (Bodyguard, Auftragskiller, Soldar), Techie (abtrünniger Mechaniker) und Med-Tech (Straßenarzt).Letztes aktuelles Video: Mike Pondsmith