Cyberpunk 2077: Produktionsbudget wird wohl höher als bei The Witcher 3 sein; höhere Einnahmen werden erwartet

Die Entwicklung/Produktion von Cyberpunk 2077 wird CD Projekt Red höchstwahrscheinlich mehr Geld als The Witcher 3: Wild Hunt kosten, sagte Adam Kicinski (CEO) in einem Interview mit der polnischen Puls Biznesu via Gamingbolt . Das Produktionsbudget von The Witcher 3: Wild Hunt lag bei ungefähr 85 Millionen Dollar (PLN 300 Mio.), wobei die Hälfte für Marketingaktivitäten ausgegeben wurde. Die eigentliche Produktion des Spiels kostete "nur" 25 Millionen Dollar (PLN 90 Mio.). Diesen Rahmen werde man bei Cyberpunk 2077 wohl sprengen, sagte er - und sie sind bereit, diese Investition zu tätigen.Abseits der höheren Kosten sieht Kicinski aber auch größeres Verkaufspotenzial in Cyberpunk 2077. Er schätzt, dass Cyberpunk 2077 mehr Einnahmen als The Witcher 3: Wild Hunt einbringen könnte. Zum Vergleich : Mehr als zehn Millionen Exemplare des dritten Witcher-Rollenspiels wurden abgesetzt [Stand: März 2016]. Aktuellere Zahlen liegen nicht vor. Im März 2016 hieß es, dass 20 Mio. Witcher-Titel verkauft wurden und die Hälfte der Verkäufe auf The Witcher 3 entfallen würden. Im März 2017 wurde bekanntgegeben , dass Spiele aus der Witcher-Reihe mehr als 25 Millionen Mal verkauft wurden. Der Anteil von The Witcher 3 an dieser Gesamtzahl wurde nicht näher spezifiziert (Spekulation: zwischen 13 und 14 Mio.).Im November erteilten die Entwickler Mikrotransaktionen bzw. dem Konzept "Game as a Service" eine klar Absage: Auf Nachfrage, ob Cyberpunk 2077 auch Mikrotransaktionen enthalten bzw. sogar als "Game as a Service" bezüglich der bestätigten Online-Komponente ausgelegt sein könnte, äußerten sich die Entwicker ziemlich eindeutig, obgleich sie die Verkaufszahlen (im Vergleich zu Witcher 3) weiter steigern möchten. Via Twitter stellte CD Projekt RED klar, dass die Spieler bei Cyberpunk 2077 an nicht weniger als The Witcher 3: Wild Hunt denken sollten, und zwar an ein riesiges Story-Rollenspiel mit einer offenen Welt für Einzelspieler. Es soll "keine versteckten Haken" geben. "Ihr bekommt, wofür ihr bezahlt. Kein Bullshit, sondern nur ehrliches 'Gaming' wie bei Wild Hunt. Wir überlassen anderen die Gier", heißt es ( wir berichteten ).