DaddelZeit! schrieb am 16.01.2018 um 12:25 Uhr

Ich bin echt gespannt. Man hat sich schon mit The Witcher über die Teile weiterentwickelt und gerade in The Witcher 3 ein völlig neues Feld (Open World) mit Erfolg erobert.

Aber fernab der bekannten Marke kommt die richtige Reifeprüfung. Vor allem wenn man einen Selbsterstellten Charakter spielt, ist das Storytelling ein ganz anderes als bei einem Spiel, wo man einen festen Charakter übernimmt, der in der Welt schon feste Bekanntschaften und alles hat. Bei CD Project habe ich aber recht gutes Vertrauen, dass die da ein richtiges Brett hinlegen. Allein schon um ihrem Ruf gerecht zu werden.