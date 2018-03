Cyberpunk 2077: Charakter-Editor, Klassen, Einzelspieler-Fokus und gerüstet für Next-Generation-Konsolen - 4Players.de

Bei der Präsentation der Finanzergebnisse von CD Projekt RED sprach CEO Adam Kicinski auch über Cyberpunk 2077 und beantwortete den Investoren einige Fragen in Kurzform (via Dualshockers ). Demnach wird das Spiel auf der E3 2018 in irgendeiner Form präsentiert, und zwar vor der Eröffnung der eigentlichen Messe. Weitere Details könne er nicht vorwegnehmen.Die Einzelspieler-Kampagne soll "sehr umfangreich" werden und soll als Erstes vorgestellt werden. Auf die Frage, ob es Multiplayer-Elemente geben wird, sagte er, dass Cyberpunk 2077 zuallererst ein storygetriebenes Einzelspieler-Rollenspiel sei - ohne Mikrotransaktionen und ohne versteckte Kosten. Ob zur Veröffentlichung des Spiels ein Mehrspieler-Modus an Bord sein wird, sei unklar. Sie würden derzeit viele Experimente durchführen und wollen nichts ausschließen - auch eine Battle-Royale-Umsetzung könnte möglich sein. In trockenen Tüchern sei nichts.In Cyberpunk 2077 wird man sich einen Charakter mit einem Editor erstellen und danach aus einer Reihe unterschiedlicher Klassen wählen können. Es wird keinen vorgefertigten Charakter (wie Geralt in The Witcher) geben. Geralt-Gastauftritt in Soul Calibur 6 ist laut Kicinski nur eine Promotion-Aktion.CD Projekt RED kann derzeit keine offiziellen Angaben dazu machen, ob das Spiel für die Konsolen der nächsten Generation entwickelt wird. Sie könnten nur sagen, dass der Titel auf Next-Gen-Konsolen "gut skalieren" und "leistungsstarke Hardware gut nutzen" würde. Sie seien für die Zukunft gut gerüstet, heißt es. Eine Switch-Version ist derzeit nicht geplant.Letztes aktuelles Video: Mike Pondsmith