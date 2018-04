Cyberpunk 2077: Gerüchte über Perspektive, Wallruns und Action - 4Players.de

Seit einigen Tagen geistern Gerüchte über Cyberpunk 2077 durch das Internet. Das polnische Magazin gamepressure/GRYOnline will von einem Insider mit Beziehungen zu CD Projekt Red in Erfahrung gebracht haben, dass man Cyberpunk 2077 aus der Ich-Perspektive spielen wird - und auch "Wallruns" (an Wänden entlanglaufen) sollen möglich sein. Laut dem Bericht sollen die Rollenspiel-Elemente zwar im Vordergrund stehen, aber die Action würde nicht zu kurz kommen. Die Autoren ziehen Vergleiche zu Deus Ex: Mankind Divided System Shock etc. Die Entwickler wollten die Gerüchte nicht kommentieren, weil sie generell keine Gerüchte kommentieren, heißt es.Warum die Ego-Perspektive in dem Artikel so stark hervorgehoben wird, ist unklar, denn CD Projekt Red hatte selbst bei einem Vortrag über die REDengine 3 (Siggraph 2013) via Resetera erklärt, dass Cyberpunk 2077 sowohl aus der Ich-Perspektive als auch der Verfolgerperspektive (Third Person; wie bei The Witcher) gespielt werden kann. Quelle ; Folie 4)Letztes aktuelles Video: Mike Pondsmith