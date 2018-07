Cyberpunk 2077: Ist "von Natur aus politisch"; Macht und Ohnmacht; bessere Immersion durch Ego-Perspektive - 4Players.de

Spiritflare82 hat geschrieben: ? vor 32 Minuten

schonmal was vom Genre "immersive Sim" gehört? Eins der Merkmale wäre die Ego Perspektive...nur in der Ego Perspektive siehst du direkt durch die Augen des Charakters. Wenn du ihn von außen siehst ist da eine Art disconnect zum Spielecharakter. Du siehst nichtmehr durch die Augen des Charakters sondern bist eine Art "Außenkamera".Es mag immersive Third Person Spiele geben, die könnten jedoch niemals eine immersive Sim darstellen. Cyberpunk 2077 macht alles richtig indem es auf Third Person verzichtet und den Spielern ein möglichst immersives Erlebnis bescheren will. Genau wie ein System Shock oder Prey keine Third Person Ansicht anbot weil es einfach nicht zu dem passt, was das Spiel erreichen will.