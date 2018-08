Cyberpunk 2077: CD Projekt RED streamt geheimnisvolle Code-Zeilen - 4Players.de

Doc Angelo schrieb am 27.08.2018 um 13:28 Uhr

Funktioniert leider ganz wunderbar, diese Technik zur psychologischen Manipulation seitens des Marketings: Je länger sich der Gedanke im Kopf befindet, desto eher schafft er den Sprung von Kurzzeitgedächtnis zu Langzeitgedächtnis. Kennt ihr das, wenn eine Werbung absolut gar keinen Sinn ergibt? So das man danach drüber grübelt, was das sollte? Genau das ist der Sinn dahinter. Man soll länger im Kontext der Marke grübeln, weil sie sich so verfestigt. Nicht weil es einen eigenen Sinn ergibt, sondern weil sich die Marke ins Hirn brennt.

Man kann sich genau so wenig dagegen wehren wie "Denken sie jetzt nicht an einen blauen Elefanten". Es funktioniert einfach immer, auch wenn man weiß was dahinter steckt. Einer der Gründe, warum ich kein Fernsehen mehr gucke.

(Ich will hier CDPR nicht direkt Bösartigkeit vorwerfen. Wollts nur erläutern was dahinter steckt.)