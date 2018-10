Cyberpunk 2077: Stetige Erweiterung und Optimierung der Red Engine während der Entwicklung - 4Players.de

Bei der Entwicklung von Cyberpunk 2077 wird die grundlegende Red Engine immer wieder mit aktuellen Technologien erweitert und fortlaufend optimiert, erklärte Maciej Pietras (Lead Cinematic Animator) in einem Interview mit CGMagazine . Pietras stellte klar, dass sie bisher noch nicht an die Grenzen der Hardware gestoßen seien, da sie von Anfang an die Zielplattformen (PC, PS4 und Xbox One) gekannt hätten und im Gegensatz zum Entwicklungsverlauf vieler anderer Spiele, findet die Optimierung von Engine und Co. bereits während der Entwicklung des Spiels statt und nicht erst ganz am Ende (wie meist üblich).Maciej Pietras: "Eigentlich wussten wir von Anfang an, dass wir das Spiel für PC, PlayStation 4 und Xbox One entwickeln. Und wir haben den Optimierungsprozess gleich zu Beginn [der Entwicklung] gestartet. Das habt ihr wahrscheinlich bei der Ausführung der Demo gesehen, die auf einem PC mit einem i7 und einer [GeForce GTX] 1080 Ti lief - also das sind keine astronomischen Spezifikationen. Im Grunde genommen denken wir von Anfang an über die Optimierung nach und darüber wie Streaming funktioniert und wie man beispielsweise globale Beleuchtung einführt, ohne den PC oder die GPU zu überfordern. Wir berücksichtigen diese Dinge von Beginn an und optimieren.""Wir arbeiten mit der Red Engine, die wir stets verbessern. Wir finden immer wieder neue Wege, um neue technische Funktionen zu nutzen, die die Arbeit beschleunigen und wenn es um den Optimierungsteil geht, haben nur sehr wenige Aufwandskosten - und wie gesagt, wir haben ein Team von Programmierern, das sich der Optimierung widmet. Einfach deshalb glaube ich nicht, dass wir den Punkt, dass etwas aufgrund der Hardwareanforderungen zu aufwändig ist, bisher erreicht haben. Das ist noch nicht geschehen. Was wir in der Demo gezeigt haben, lief in Echtzeit, also gibt es dort nichts, was wir zu verbergen versuchen."Letztes aktuelles Video: Gameplay-Enthüllung