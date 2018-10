Cyberpunk 2077: Bandai Namco Entertainment Europe übernimmt Vertrieb und Vermarktung in Europa - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe wird das von CD Projekt Red entwickelte Cyberpunk 2077 in 24 europäischen Ländern vertreiben. Bandai Namco hatte bereits als Publisher von The Witcher 2: Assassins of Kings und The Witcher 3: Wild Hunt mit dem polnischen Studio zusammengearbeitet.Bandai Namco Entertainment Europe wird für den Vertrieb und die Vermarktung von Cyberpunk 2077 in Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Malta, Norwegen, Österreich, Portugal, San Marino, Spanien, Schweden, Schweiz, Niederlande und Großbritannien zuständig sein. In Nordamerika übernimmt Warner Bros. Interactive Entertainment den Vertrieb sowie die Promotion.Letztes aktuelles Video: Gameplay-Enthuellung