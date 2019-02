Cyberpunk 2077: Über 400 Personen arbeiten an dem Rollenspiel - 4Players.de

Über 400 Personen arbeiten derzeit an Cyberpunk 2077, dies verriet Karolina Gnas (Investor Relations Director bei CD Projekt) gegenüber dem polnischen Magazin StockWatch . Außerdem sucht das Unternehmen weiterhin neue Mitarbeiter, wie zum Beispiel Verstärkung für das Cinematics-Team . Zum Vergleich: An The Witcher 3: Wild Hunt haben maximal 250 Personen gearbeitet. Die Aussage von Karolina Gnas war eine Antwort auf die Frage, ob der Abgang von "Narrative und Setting Director" Sebastian Stepien (nach Blizzard Entertainment) die Entwicklung des Spiels zurückgeworfen hätte oder nicht. Sie meinte klipp und klar: "Sein Weggang beeinflusst in keinster Weise das Tempo der Arbeit an unserem neuesten Titel".Bei TechSpot wird derweil geschätzt, dass die Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 noch einige Zeit auf sich warten lassen dürfte, denn obwohl die gesamte Kampagne bereits spielbar sei und das Spiel "schnell und planmäßig" vorankommen würde, würden noch "verdächtig viele" Leute an dem Projekt arbeiten. Außerdem würden sie noch Verstärkung suchen. Normalerweise wird zum Projektende das Team verkleinert. Daher gehen die Autoren davon aus, dass das Spiel nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird.Der einzige Zeitrahmen für die Veröffentlichung, den CD Projekt Red bisher selbst genannt hat, war 2017 bis 2021 bzw. "when it's done".Letztes aktuelles Video: Gameplay-Enthüllung