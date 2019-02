Cyberpunk 2077: Wird auf der E3 vertreten sein - 4Players.de

For those of you asking, yes, we will be at E3 this year. — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 28. Februar 2019

CD Projekt Red wird auf der diesjährigen E3 sein Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 präsentieren. Das haben die Polen vorsichtshalber schon mal via Twitter bestätigt. Viel wichtiger ist aber die Frage, was genau man zeigen will und ob Teilnehmer nach der vorgespielten Demo aus dem letzten Jahr dieses Mal auf selbst Hand anlegen dürfen, um selbst einen Eindruck vom Spielgefühl zu bekommen. Zudem ist es spannend zu sehen, ob das Studio auch in der Ego-Perspektive abliefern kann und neben der Action weiterhin das Rollenspiel im Zentrum steht.Die E3 findet in diesem Jahr vom 11. bis 13. Juni in Los Angeles statt. Einen angepeilten Termin für das Cyberpunk-RPG gibt es noch nicht. Unsere damaligen Eindrücke von der Vorführung findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Gameplay-Enthuellung