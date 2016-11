South Park: Der Stab der Wahrheit: Auf Konsolen via Vorbestellung spielbar - 4Players.de

Da man die Veröffentlichung des Nachfolgerspiels South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe kürzlich vom 6. Dezember 2016 ins erste Quartal 2017 verschoben hat und auf der E3 ankündigte, dass man die PS4- und One-Version von South Park: Der Stab der Wahrheit umsonst spielen kann, sofern man South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe vorbestellt, will man die Kunden nicht warten lassen und lässt Cartman & Co auf den Konsolen von der Leine. Auch PC-Kunden können per Download-Code das Spiel gratis herunterladen.Letztes aktuelles Video: Jetzt auf PS4 und Xbox One