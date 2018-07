South Park: Der Stab der Wahrheit: Erscheint im September für Switch - 4Players.de

TGEmilio hat geschrieben: ? Heute 12:51 Kurze Frage, weil ich kaum E-Shop nutze außer bei Indies: Da wird es wohl kaum die Chance geben, eine Uncut Version zu ergattern bei Teil 1? Kurze Frage, weil ich kaum E-Shop nutze außer bei Indies: Da wird es wohl kaum die Chance geben, eine Uncut Version zu ergattern bei Teil 1?

Kommt natürlich jetzt auch noch stark auf den Preis an.. aber an sich ne gute Sache. Das Gameplay ist perfekt für mobile Gaming. Es erübrigt sich wohl zu erwähnen, das im Falle eines digital only Releases eh nur die amerikanische Version in Frage kommen würdeEinfach Zweitkonto mit US-Adresse anlegen, ne US Eshop Karte bei Ebay kaufen und kannst brav die "gute" Version zocken. Auch wenn es vermutlich mit nem Aufpreis verbunden ist.. aber hey.. das ist es wert!