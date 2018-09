South Park: Der Stab der Wahrheit: Termin der Switch-Fassung steht fest - 4Players.de

Im jüngsten Geschäftsbericht war die Switch-Version von South Park: Der Stab der Wahrheit bereits erwähnt worden ( wir berichteten ), nun hat Ubisoft die Veröffentlichung offiziell für den 25. September 2018 angekündigt (nur im eShop). Das Rollenspiel ist im März 2014 für PC, PlayStation 3 und Xbox 360 erschienen ( zum Test ). Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One folgten später.Ubisoft: "Seit tausenden von Jahren wird der Kampf nun ausgetragen. Der einzige Grund, warum Menschen und Elfen in einem endlosen Krieg gefangen sind: Der Stab der Wahrheit. Aber das Blatt sollte sich bald ändern, als sich die Nachricht von einem neuen Kind im ganzen Land verbreitet, dessen Ankunft von den Sternen vorhergesagt wurde. Während die sich bewegenden Vans der Prophezeiung wegfahren, beginnt dein Abenteuer. Jetzt, nachdem die Umzugstransporter der Vorhersehung abgefahren sind, beginnt das Abenteuer. Der Spieler rüstet sich mit legendären Waffen, um gegen Unterhosenwichtel, Hippies und andere Mächte des Bösen anzutreten. Er entdeckt den Stab der Wahrheit und verdient sich einen Platz als neuer Freund an der Seite der Seriencharaktere Stan, Kyle, Cartman und Kenny. Versagt der Spieler, wird er als Loser in die Geschichte eingehen."Letztes aktuelles Video: Jetzt auf PS4 und Xbox One