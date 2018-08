New Super Mario Bros. U: Gerücht: Könnte mit New Super Luigi U für Switch erscheinen - 4Players.de

yopparai schrieb am 16.08.2018 um 23:23 Uhr

Die Vermutung gibt?s ja schon länger. Würde mich wundern, wenn das nicht stimmt. Zum Glück haben sie?s nicht auf der E3 angekündigt, denn zum großen Event taugt das nicht.

An und für sich kein schlechtes Spiel, vielleicht das beste der New-Serie. Hat sich sehr gut verkauft und vor allem: Es richtet sich mehr an die Casual- und eigentlich-nicht-Spieler-Fraktion. Genau die hat Nintendo dieses Jahr im Blick, was auch so angekündigt war. Daher ja, ergibt Sinn, wird sehr gut laufen.

Trotzdem nix für die meisten von uns hier denke ich. Ich hoffe weiter auf - wenn schon WiiU-Port - TMS#FE, XBX und W101.