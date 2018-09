New Super Mario Bros. U: Deluxe: Neuauflage des Wii-U-Jump'n'Runs + New Super Luigi U für Switch angekündigt - 4Players.de

Screenshot - New Super Mario Bros. U (Switch) Screenshot - New Super Mario Bros. U (Switch) Screenshot - New Super Mario Bros. U (Switch) Screenshot - New Super Mario Bros. U (Switch) Screenshot - New Super Mario Bros. U (Switch) Screenshot - New Super Mario Bros. U (Switch) Screenshot - New Super Mario Bros. U (Switch) Screenshot - New Super Mario Bros. U (Switch) Screenshot - New Super Mario Bros. U (Switch) Screenshot - New Super Mario Bros. U (Switch) Screenshot - New Super Mario Bros. U (Switch) Screenshot - New Super Mario Bros. U (Switch) Screenshot - New Super Mario Bros. U (Switch) Screenshot - New Super Mario Bros. U (Switch) Screenshot - New Super Mario Bros. U (Switch) Screenshot - New Super Mario Bros. U (Switch) Screenshot - New Super Mario Bros. U (Switch)

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: Nintendo hat während seiner Direct-Präsentation am 14. September 2018 eine Neuauflage von New Super Mario Bros. U und New Super Luigi U für Switch angekündigt. New Super Mario Bros. U Deluxe, so der Titel, soll laut offizieller Produktseite am 11. Januar 2019 erscheinen und auch eine Deluxe-Edition von Luigis Jump'n'Run-Auftritt enthalten. Weiter heißt es: "Pro Spieler wird lediglich ein Joy-Con benötigt und schon können bis zu vier Spieler immer und überall in 164 Leveln mit von der Partie sein.Mario, Luigi und Toad sind dabei. Und als wäre das noch nicht genug, mischen Mopsie und Toadette auch gleich mit.Mopsie erleidet keinen Schaden durch Feinde, was wirklich praktisch ist. Und wenn Toadette eine Superkrone erwischt, verwandelt sie sich in Peachette! Peachette kann Doppelsprünge ausführen, im freien Fall schweben und und mit einem Boost schnell aus Abgründen entkommen." Hier erste Spielaufnahmen:Letztes aktuelles Video: Nintendo-Direct-Trailer Switch