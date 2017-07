The Wonderful 101: Gerücht: Platinum Games arbeitet an Switch-Umsetzung - 4Players.de

PlatinumGames hat nach dem Hinweis auf die mgliche Bayonetta-Verffentlichung fr Switch ( wir berichteten ) nachgelegt und diesmal eine Switch-Umsetzung von The Wonderful 101 oder die Entwicklung eines Nachfolgers angedeutet. Via Twitter verbreitete die Spieleschmiede ein Bild, auf dem Charaktere aus The Wonderful 101 (Wii U) zu sehen sind und hchstwahrscheinlich ihr eigenes Spiel auf Switch spielen. Die Joy-Con-Controller sind jedenfalls zu erkennen. Auch ein Artwork mit einigen Bsewichtern wurde via Twitter verbreitet. Offizielle Ankndigungen stehen allerdings noch aus.Unseren Test von The Wonderful 101 auf Wii U findet ihr hier : "Sympathisch, hektisch, actionreich und mit knackigen Bossen: Die Helden-Hundertschaft lsst sich auch von visuellen Mankos nicht aufhalten."Letztes aktuelles Video: Video-Fazit