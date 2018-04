The Wonderful 101: Platinum Games ist an einer Switch-Umsetzung interessiert - 4Players.de

Platinum Games möchte das von Nintendo vertriebene Wii-U-Spiel The Wonderful 101 gerne auch auf Switch sehen, dies haben Atsushi Inaba und Hideki Kamiya bei der Reboot Develop 2018 (Entwickler-Konferenz) in Kroatien durchblicken lassen.Während der Veranstaltung sagte Hideki Kamiya via Übersetzer und Eurogamer : "Wir werden jetzt die Publikumsbeteiligung etwas erhöhen. Sie [Platinum Games] versuchen immer noch, mit Nintendo zu verhandeln, ob eine Switch-Veröffentlichung von Wonderful 101 möglich sei, aber es hilft immer, wenn die Leute im Publikum hier bei der Reboot klatschen, wenn sie tatsächlich eine Switch-Version von Wonderful 101 kaufen würden. Also jeder, der das kaufen würde, bitte klatschen …" Laut dem Bericht bei Eurogamer hätten daraufhin alle Personen im Konferenzraum applaudiert.Auch Atsushi Inaba (Mitbegründer und Executive Director) machte im anschließenden Interview deutlich, dass er nichts über die Verträge mit Nintendo verraten könne. Sie bei Platinum Games würden The Wonderful 101 gerne für Switch veröffentlichen, aber über die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung könnte er nichts sagen. Warten sei angesagt, hieß es. Schon im Juli 2017 gab es Gerüchte über eine mögliche Switch-Version ( wir berichteten ).Unseren Test von The Wonderful 101 auf Wii U findet ihr hier : "Sympathisch, hektisch, actionreich und mit knackigen Bossen: Die Helden-Hundertschaft lässt sich auch von visuellen Mankos nicht aufhalten."Letztes aktuelles Video: Video-Fazit