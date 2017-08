Okami HD: Gerücht: Umsetzung für PlayStation 4 und Xbox One steht an - 4Players.de

Wuschel666 hat geschrieben: ? vor 42 Minuten Ich glaube ja immernoch, das ich einfach den Unterschied zwischen 30 und 60 FPS nicht sehe. So viele Leute beschweren sich und ich hab kein Plan was die haben. Horizon: Zero Dawn in 30FPS gespielt, kein einziges Problem gehabt, Spiele viel Rocket League in 60 FPS und sehe auch da keinen Unterschied.

Ich sehe ein, dass wenn man viel kompetitiv spielt, es einem ein Vorteil bringt ne möglichst hohe Framerate zu haben, aber in Singeplayer Spielen ist mir da einfach nie was negatives aufgefallen, außer natürlich es gibt Einbrüche.

Spiel mal ein und dasselbe Spiel in 30 und dann in 60Hz kurz hintereinander. The Last of Us auf PS3/4 z.B. (in actionbetonten Szenen, sonst isses sinnlos) oder Rise of the Tomb Raider auf ner Pro mit Framraten/Auflösungspriorität, oder Bomberman auf Switch Single-/Multiplayer. Wenn du dann immer noch keine Veränderung am Gameplay oder bei Kameraschwenks feststellst, dann sag ich mal Glückwunsch, dann gehörst du zu den Leuten denen das alles völlig wumpe sein kann.@Topic: Ja, hmm. Hab's damals mal angefangen, hat mich nicht begeistern können. Stil gefällt mir nicht. Aber das Spiel hat ne Fanbase, freut mich für diejenigen, die sich dazuzählen, falls es denn stimmt.