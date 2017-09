Okami HD: Gerücht: Wird für PC, PlayStation 4 und Xbox One umgesetzt - 4Players.de

Aktualisierung vom 09. September 2017, 10:55 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 14. August 2017, 10:36 Uhr:

In der Datenbank des "Korean Game Rating Boards" (vergleichbar mit der USK in Deutschland) sind weitere Hinweise auf Umsetzungen von Okami HD für PC, PlayStation 4 und Xbox One aufgetaucht . Die PC-Version wird hier erstmalig erwähnt. Publisher Capcom hüllt sich weiterhin in Schweigen.Zwei voneinander unabhängige Insider-Quellen aus Europa wollen gegenüber Kotaku UK bestätigt haben, dass Okami HD auch für PlayStation 4 und Xbox One umgesetzt werden soll. Es soll am 12. Dezember 2017 in den Läden stehen. Auch eine Veröffentlichung im Einzelhandel wird angestrebt, heißt es. Etwaige Umsetzungen für PC und Switch wurden nicht erwähnt. Publisher Capcom hat die Meldung bisher nicht kommentiert.Unseren Test von Okami HD auf PlayStation 3 findet ihr hier . Auszug: "Man wandert als Wolf durch das mythische Japan, malt Brücken, heilt Bäume, erschafft Seerosen, vertreibt die Nacht - und das alles mit Pinselstrichen. Nach erfolgreichem Kampf oder gelöstem Rätsel wird man mit einem Meer von Blumenwiesen belohnt. Hier hat man das Gefühl, dass aus einem Spiel die Seele eines Landes spricht. Okami ist Japan. Es ist eine Hommage an die Natur, ihre tausend Götter und natürlich an Videospiele."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer