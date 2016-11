Super Smash Bros.: Gerücht: amiibos von Bayonetta und Cloud sollen bis zur Switch-Umsetzung des Spiels zurückgehalten werden - 4Players.de

organika schrieb am 09.11.2016 um 12:39 Uhr

Vielleicht kommts ja nun mit Story-Modus...

Aber grundsätzlich geb ich deiner Argumentation schon recht, aber Nintendo steckt halt schon in einer Zwickmühle und in der derzeitigen Situation ist es wohl am besten wenn das System ausreichend gut mit Games unterstützt ist. Denn mit einem Game im Quartal gehts nicht wirklich weiter. Wenn die aber von Anfang an Mario, Zelda und kurz drauf vielleicht Splatoon, Mario Kart und eben Smash Bros. drauf haben dann gibts genügend Kaufanreize für die Leute die keine Wii U besessen haben. Und die 15 Millionen Fans die sowieso eine Wii U hatten werden sich vermutlich sowieso die Switch holen. Gibt ja gerüchteweise schon zum Start ein neues Mario. Also mich würds freuen wenn die das Game portieren. Außerdem haben nicht die Entwickler schon beim letzten Teil gesagt dass dieses Franchise schon wirklich ordentlich ausgelotet ist und dass es echt schon schwierig wird das Game noch zu toppen? Ich kann die da schon irgendwie ganz gut verstehen...