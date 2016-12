Warframe: Game-Awards-Trailer und "The War Within" auf Konsolen - 4Players.de

Im Zuge der Game Awards gab Digital Extremes bekannt, dass die Warframe-Erweiterung "The War Within" für die Spieler der PlayStation-4- und der Xbox-One-Version im Laufe des Dezembers bereitgestellt werden sollen."The War Within wird die Warframes und ihre Operators über ihre Grenzen hinaus testen, wenn sie in die Festung der Grineer-Königin vordringen und dort das Geheimnis um die Vergangenheit und die wahren Fähigkeiten der Tenno erforschen. Die verschlagenen Monarchen haben sich lange in den Schatten versteckt und ihre Schergen die Drecksarbeit erledigen lassen. Doch jetzt ist es an der Zeit, ihnen Angesicht zu Angesicht zu begegnen. Neben der Quest, bietet The War Within neue Waffen, Optionen für die Personalisierung von Warframes, Maps und Waffen. Um die The-War Within-Quest spielen zu können, müssen Warframe-Spieler die Quest aus dem The Second Dream-Update komplett gespielt und den Planeten Sedna freigeschaltet haben. Digital Extremes rät Spielern außerdem dazu, vor dem kommenden Update ihre Loadouts vorzubereiten und ihren besten Warframe und Operator zu aktivieren, da beide Teil der cineastischen Reise sind und so jedem Spieler ein personalisiertes Erlebnis geliefert wird."Letztes aktuelles Video: The War WithinGame-Awards-Trailer: