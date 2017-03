Warframe: Update "Octavias Hymne" zum vierten Jubiläum (PC); mehr als 30 Mio. registrierte Spieler - 4Players.de

Neuer Warframe: Die Spieler zeigen mit Lotus' neuester Kriegerin - Octavia - ihren Gegnern, wo die Musik spielt. Ihre Fähigkeiten werden vom Mandachord angetrieben, einem beeindruckenden Gerät, das Melodie-, Bass- und Perkussion-Musikstücke in eine Harmonie der Zerstörung vereint. Sie erstellen in Dojos zusammen mit ihren Freunden Musikstücke oder laden Songs anderer Tenno herunter, um Octavia aus neuer Perspektive zu erleben.

Neues Captura-Feature: Die Tenno stellen ihren liebsten Fashion-Frame zur Schau. Sie capturen und bearbeiten das ultimative Bild durch eine große Auswahl an Filtern, Grafiken und Werkzeugen.

Neue Quest 'Octavias Hymne': Diese führt sie in das Relais zum Bewusstsein von Cephalon Suda, deren seltsames und desorientiertes Verhalten untersucht werden muss. Dabei finden sie heraus, was mit Cephalon Suda geschehen ist, bevor es zu spät ist und das gesammelte Wissen zerstört wird. Die Tenno sollten jedoch vorsichtig sein, denn Dunkelheit schwebt in der Luft.

Neue Waffen: Die Spieler können über zwei neue Waffen verfügen. Diese wurden speziell für den Octavia Warframe entwickelt.

Digital Extremes hat die Erweiterung "Octavias Hymne" zum vierten Jubiläum von Warframe für PC veröffentlicht. Das Free-to-play-Actionspiel war ursprünglich als experimentelle PC-Beta (2013) gestartet und verzeichnet bislang mehr als 30 Millionen registrierte Spieler auf drei Plattformen. Mehr als 29 Millionen Warframes wurden seither gefertigt, mehr als drei Milliarden Missionen absolviert und mehr als 14 Billionen Besatzungsmitglieder erledigt."Octavias Hymne" ist die erste Warframe-Erweiterung in diesem Jahr. Sie erweitert die "musikalischen Grenzen im Spiel". So begeben sich Warframe-Spieler auf eine Quest, "auf der Suche nach dem melodisch verzauberten Octavia Warframe. Zusammen mit Octavia erhalten sie eine Anleitung für ein neues Musikinstrument, das einfach zu bedienen ist. Damit können die Spieler eigenständig Songs komponieren und diese mit ihren Waffen synchronisieren, um Gegner rhythmisch in Schach zu halten. Doch im neuen Update ist Musik nicht nur ein Werkzeug der Zerstörung. Die Spieler können zusammen mit anderen Tenno musikalische Arrangements erstellen und ihre Musikstücke untereinander tauschen.""Das Team von Digital Extremes beschert der Community zum vierjährigen Warframe-Jubiläum außerdem spezielle Geburtstagsgeschenke. Am Dienstag, den 28. März, erhalten die Spieler eine kostenlose Dex Nouchali Syandana in ihrer Landungsschiff-Inbox. Die Geschenke Dex Sybaris, Dex Dakra und Dex Furis sind in den Alarmierungen von Freitag, den 24. März, bis Montag, den 27. März, 20 Uhr MEZ zu finden."