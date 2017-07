Warframe: Update "Ketten von Harrow" für PlayStation 4 und Xbox One - 4Players.de

Spiele als Harrow: Nutze die Kräfte der Void, um die Verteidigung und Angriff von Verbündeten zu stärken. Der neueste Krieger der Lotus, Harrow, verfügt über vier tödliche Fähigkeiten: Condemn (Urteil) - Eine Energiewelle setzt Gegner fest. Jeder festgesetzte Gegner verstärkt Harrows Schilde. Penance (Buße) - Opfert Schilde zu Gunsten von Nachlade- und Feuerrate. Gleichzeitig wird bei Gegnern verursachter Schaden in Lebensenergie für Harrow und nahe Verbündete umgewandelt. Thurible (Rauchfass) - Bündele Harrows Energie im Rauchfass um eine Stärkung zu erzeugen. Je mehr Energie gebündelt wird, desto länger währt die Stärkung. Eliminiere Gegner, um die Energie von Verbündeten zu steigern. Kopftreffer erzeugen zusätzliche Energie. Covenant (Bund) - Schütze Verbündete in der Nähe mit einem Energiefeld, das allen Schaden absorbiert und in einen Bonus auf die Chance für einen kritischen Treffer verwandelt. Kopftreffer haben noch größere Wirkung.

Erlebe ein neues Abenteuer: Eine verstörende Nachricht des spirituellen Mediums des Red Veil führt zu einem verlassenen "Steel Meridian"-Schiff, das durch die Außensektoren der Erde driftet. Im Schiff ist nur ein Flüstern zu hören, das in den Gängen wiederhallt. Wer hat diese finsteren Kräfte entfesselt und wie können sie aufgehalten werden? (Der Ketten von Harrow-Quest erscheint im Kodex, falls Der Innere Krieg schon abgeschlossen wurde und Mot im Void bereits freigeschaltet ist.)

Überarbeitete Erde: Erlebe die Erde wie nie zuvor, mit ansprechend überarbeiteten Umgebungen. Kämpfe gegen die Grineer inmitten von üppiger Vegetation. Genieße den Anblick deines Warframes in natürlicher Beleuchtung und mit einer verbesserten Geräuschkulisse. Starte beliebige auf der Erde stattfindende Missionen, um diese atemberaubende Verbesserung zu erleben.

Neuer Grineer-Gegner: Nox ist ein neuer Gegner, der Teil des "Elite Chem Strike Unit" ist. Nox tragen mit Gift gefüllte schwere Waffen, die Kugeln mit einer giftigen klebrigen Masse abfeuern, die sich an Feinden festheften, bevor sie explodieren. Schalte diese mörderischen Feinde aus, indem du ihre Glashelme zerstörst, wodurch sich ihre Haut zersetzt. Hüte dich vor ihren letzten Augenblicken, denn sie werden in einer tödlichen Wolke explodieren.

Neue Waffen: Knell (Glocke) - Pistole: Läute die Totenglocke. Jeder Kopfschuss aus dieser mit Zielvorrichtung ausgestatteten Pistole erhöht für einen kurzen Zeitraum die Chance auf kritische Treffer. Scourge (Geißel) - Speer: Triff Ziele mit korrosiven Plasma-Geschossen oder wirf das Zepter, um nahe Gegner mit einem Energiefeld so zu beeinflussen, dass ihre verstärkten Gehirnströme Kugeln anziehen.

Neue Syandana: Die "Nave"-Syndana mit priesterlichem Look vervollständigt das einzigartige Outfit des Harrow.

Und mehr: Neue Captura-Umgebung (Wald-Elemente), ein Octavia-Hymnen-Instrumentenpack (Corpus und Grineer Packs), Glaive- und Nahkampf-Verbesserungen (alle Nahkampf-Wurfwaffen können gleichzeitig mit sekundären Waffen eingesetzt werden), ein alternativer Helm für den Harrow, neue Riven Mods für Nahkampfwaffen und vieles mehr.

Digital Extremes hat das Warframe -Update "Ketten von Harrow" für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Das Update bringt den Warframe "Harrow" sowie eine weitere Story-Quest ins Spiel. Darüber hinaus markiert der Patch den Start der grafischen Überarbeitung des Sonnensystems auf den Konsolen - beginnend mit der Erde. Laut Digital Extremes "verwandelt sich die jetzt schon gut aussehende Erde in eine üppige, organische Landschaft mit spektakulären Lichteffekten.""Mit Ketten von Harrow begeben sich die Warframe-Spieler, die sogenannten Tenno, auf eine packende neue Mission, die einem Horrorfilm ähnelt. In Reaktion auf eine verstörende Nachricht von Palladino, dem spirituellen Medium des Red Veil müssen die Tenno ein geheimnisvolles 'Steel Meridian'-Raumschiff erkunden, das verlassen aufgefunden wurde. Im Flackern der Notbeleuchtung finden sie die Körper der toten Besatzungsmitglieder. Alles ist still, bis auf ein Flüstern, das in den Gängen des mysteriösen Raumschiffes wiederhallt. Was hat das alles zu bedeuten? Die Spieler müssen herausfinden, was für schreckliche Ereignisse an Bord stattgefunden haben und inwiefern der Red Veil darin verwickelt ist - aber das ist nicht alles, was sie erwartet."Change-Log: