Warframe: Update "Ebenen von Eidolon" in der nächsten Woche für PS4 und Xbox One - 4Players.de

"Debüt des tödlichen Kriegers: Erlebe die Einführung des 34. Warframes, Gara, die Glas manipuliert, um den Widerstand ihrer Feinde zu zerbersten.

Neue Waffen und Verstärkungen: Gara besitzt ein ganzes Arsenal an mächtigen Waffen, dazu gehören: Astilla, sie verschießt Geschosse, die beim Aufprall explodieren und tödliche Glasscherben in alle Richtungen schleudern.

Volnus, er kann eine gewaltige Menge Schaden anrichten und Feinde zerschmettern.

Fusilai, diese tödlichen Glas-Shuriken durchdringen Rüstung und Fleisch.

Zu den Verstärkungen gehören: Argonak, dieses Grineer-Gewehr besitzt ein hochentwickeltes Laservisier-System, tödlich sowohl im Einzelfeuer- als auch im Automatikmodus. Krohkur, diese hakenförmige Klinge belohnt geschickte Kämpfer mit kritischen Treffern und der Dual-Krohkur verwandelt jeden Kampf in ein doppelt gnadenloses Gemetzel.

Fashionista: Der Virago-Helm und Garas neue Hyalus-Syandana erfüllen alle Ansprüche deines Sinns für Fashion.

Focus 2.0: Erlebe die Wiedereinführung des Operator-Warrior Focus-Rework 2.0. Dieses neue System bringt einen mehr kampforientierten Skillbaum und gibt dir die Möglichkeit, dich mit unterschiedlichen Waffen und Rüstungen auszurüsten, die tief in den Höhlen der Ebenen gefunden werden können.

Und mehr! Verschieden Updates enthalten die "Mag Deluxe Skin", "Deluxe Tonfa" und "Deluxe Syandana" und ermöglichen das Sammeln von Ressourcen, Dekorationen und "Steinfischen". Außerdem gibt es neue Mods und Stances."

Digital Extremes wird das Warframe-Update "Ebenen von Eidolon" am 14. November (Dienstag) auch auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Das große Update, mit dem erstmalig eine offene Welt ins Spiel kommt, erschien kürzlich mit großem Erfolg für PC. Die Spielerzahlen wurden nahezu verdoppelt."Ebenen von Eidolon bietet Spielern eine ganz neue Spielerfahrung und Umgebungen, die sich beträchtlich von den prodezural generierten Arealen unterscheiden, die sie bisher gewohnt sind. (...) Während des Tages haben die Tenno (Bezeichnung der Spieler) die Möglichkeit, Missionen von den Händlern in der behelfsmäßigen Kolonie Cetus anzunehmen. Außerdem kann mit bis zu 50 anderen Spielern interagiert werden. Außerhalb der Stadt können die Ebenen solo oder in Gruppen von bis zu vier Spielern frei erkundet werden. Herrliche üppige Hügellandschaften, belebte Seen und Flüsse voller Unterwasser-Kreaturen und versteckte Höhlensysteme, Mini-Spiele wie Speerfischen und Bergbau, heroische Schlachten zu Land und in der Luft (mit dem überarbeiteten Sky-Archwing) gegen eine streithafte Grineer-Präsenz - die Ebenen bieten jede Menge Abwechslung. Tagesaktivitäten sind für Spieler jeder Erfahrungsstufe verfügbar! Aber sobald die Nacht hereinbricht, suchen selbst Feinde sicheren Unterschlupf, denn die Ebenen werden von gigantischen Sentients heimgesucht. Von einer geheimnisvollen Kraft beschworen, steigt der riesige spektrale Sentient aus dem Wasser empor, der als der Teralyst Eidolon bekannt ist und alle Lebewesen in seinem Weg bedroht."Zusätzliche Features:Letztes aktuelles Video: Profile Gara