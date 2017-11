Warframe: Großes Update "Ebenen von Eidolon" für PS4 und Xbox One verfügbar - 4Players.de

"Landschaften: Ebenen von Eidolon bietet zum ersten Mal in Warframe eine Open-Zone-Spielumgebung, in der erforscht, gekämpft, entdeckt, gefischt, Bergbau betrieben, gesammelt und gespielt werden kann.

Cetus: Misch dich auf dem Markt von Cetus unter die Menge, kaufe Dinge oder stelle sie selbst her und nimm verschiedene Herausforderungen an.

Epische Eidolon-Kämpfe: Gegen diese tödlichen Riesen müssen die Tenno all ihre Fähigkeiten und Geschick aufbringen und das Glück der Lotus muss ihnen hold sein, damit sie überleben!

Neuer Warframe: Der 34. Warframe, Gara, manipuliert Glas und zerschmettert den Widerstand der Gegner mit vier Fähigkeiten und einer Vielzahl neuer Waffen, Gegenständen und Anpassungsmöglichkeiten.

Neue Waffen und Verstärkungen: Die Astilla verschießt Geschosse, die beim Einschlag explodieren, der Volnus ist ein leichtgewichtiger Glashammer, der eine große Menge Schaden anrichtet. Argonak ist eine Verstärkung in Form einer gekrümmten Klinge, Krohkur und sein Zwilling Dual Krohkur vervollständigen dein Arsenal, so dass du für jede Schlachtsituation gewappnet bist.

Fokus-Rework: Der Operator-Warrior Fokus 2.0 bringt einen mehr kampforientierten Skillbaum mit sich, der es dem Spieler erlaubt seinen Operator mit individuellen Waffen und Rüstung auszustatten.

"Mag Pneuma"-Sammlung: Tenno können die sie umgebene magnetische Kraft mit der neuen Mag Pneuma Sammlung zu ihrem Nutzen einsetzen, dazu gehören die aufwändige Mag Pneuma Skin, die Maruta Tonfa Skin und das Vasa Syandana.

Begleitender Comic: In Zusammenarbeit mit Top Cow Productions entstanden, erzählt Digital Extremes' erstes Warframe-Comic die düstere Geschichte des Krieges vor dem Hintergrund von Ebenen von Eidolon."

Für die Konsolen-Versionen von Warframe (Free-to-play) sind die "Ebenen von Eidolon" veröffentlicht worden. Das große Update, mit dem erstmalig eine offene Welt ins Spiel kommt, erschien kürzlich mit großem Erfolg für PC. Die Spielerzahlen wurden nahezu verdoppelt."Das Open-Zone-Design bietet ausgedehnte Landschaften voller malerischer Hügel und Wiesen, mit lebendigen Seen und Flüssen, sowie aktiven Minen und Höhlen. Dies alles kann von den Spielern im Tag- und Nachtrhythmus erkundet werden. Bis zu 50 Spieler können sich im improvisierten Basislager Cetus versammeln, wo die Ostrons mit Missionen und Herausforderungen warten und neue Waffen, Panzerungen und Ausrüstung anbieten, die sich in einem Umfang anpassen lassen, wie man es in Warframe bisher noch nicht gesehen hat. In der relativen Sicherheit des Tages können die Spieler zu Land und in der Luft (mit dem überarbeiteten Sky-Archwing) gegen neue und alte Grineer antreten, an Mini-Spielen wie Speerfischen und Bergbau teilnehmen oder in Gruppen von maximal vier Spielern die Umgebung erkunden. Bei Nacht erhebt sich eine Bedrohung aus den Gewässern und streift durch das Land. Nur die mutigsten Teams mit der besten Ausrüstung können sich auf die Jagd nach dem Eidolon begeben, einem gigantischen Monster", erklären die Entwickler.Features:Letztes aktuelles Video: Profile Gara