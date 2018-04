Warframe: Update "Beasts of the Sanctuary" steht an: Teambasierter Survival-Modus und neuer Warframe - 4Players.de

Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC)

Digital Extremes wird Warframe auf PC in dieser Woche mit dem Update "Beasts of the Sanctuary" versorgen. Es umfasst den teambasierten Survival-Modus "Sanctuary Onslaught" und Khora, den ersten Warframe des Jahres 2018. Die Konsolen (PlayStation 4 und Xbox One) sollen das Update im Mai erhalten.Der neue Sanctuary-Onslaught-Modus, in dem Khora gefunden werden kann, ermöglicht es Solospielern sowie einer Gruppe aus bis zu vier Spielern, auf Zeit durch (zufällige) Portale zu stürmen und dabei Wellen von immer mächtigeren Gegnern zu besiegen.Khora bietet eine vielseitige Mischung aus Offensiv- und Verteidigungskräften. Der 35. Warframe schwingt eine schlangenartige Metallpeitsche und befehligt einen metallischen Kavat (Katzen-Begleiter). Durch mehrfache Aktivierung des Kavat kann man zwischen Angriff, Schutz und Heilung wechseln. Außerdem kann eine Falle aus lebendigem Metall und eine Kuppel aus lebendigen Ketten geformt werden. Neue Waffen und Gegenstände für Khora sind: Dartgun, Quill Spear, Tenno Revolver Rifle, Zaw Parts, Quill Syandana und Quill Alt Helmet.Im Devstream #109 werden der Sanctuary-Onslaught-Modus (ab 38:29 Min.) und Khora (ab 41:12 Min.) ausführlich gezeigt.