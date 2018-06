Warframe: Story wird in "The Sacrifice" fortgesetzt; Ausblick auf Warframe #36 - 4Players.de

Digital Extremes hat mit "The Sacrifice" eine weitere cinematische Quest für Warframe angekündigt. Das Story-Update ist die nächste große "Storyline" für das Free-to-play-Actionspiel und wird, wenn alles nach Plan läuft, im Juni 2018 erscheinen - noch vor der dritten TennoCon (Warframe-Convention am 7. Juli). Um "The Sacrifice" spielen zu können, muss man die Quests "The Second Dream", "The War Within", "Chains of Harrow" und "The Apostasy Prologue" durchgespielt haben.Darüber hinaus wird der nächste Warframe von "Sentient-Energie" durchdrungen sein. Seine Ausrüstung ist darauf ausgerichtet, diese Energie zu nutzen, um Feinde zu töten und sie zu 'beherrschen'. Im Gegensatz zu Nekros, der seine Feinde im Jenseits kontrolliert, ist dieser Warframe von Eidolons und Wiedergängern inspiriert. Der interne Codename ist derzeit "Vlad". Im folgenden Devstream ist Warframe #36 bei 35:37 Min. zu sehen.