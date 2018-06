Warframe: Story-Update "The Sacrifice" für PC erschienen - 4Players.de

Aktualisierung vom 15. Juni 2018, 14:05 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 12. Juni 2018, 01:56 Uhr:

"Umbra: Die Wut des wilden und ungezähmten Umbra wird nur von seiner meisterhaften Beherrschung der Klinge übertroffen. Schließe The Sacrifice ab, um die Kraft von Umbra zu entdecken.

Verbesserte Benutzeroberfläche: Die Benutzeroberfläche von Warframe entwickelt sich ständig weiter. Erlebe den ersten Schritt mit dieser brandneuen Benutzeroberfläche, darunter ein überarbeitetes Inventarmenü, anpassbare UI-Themen, aktualisierte Händler-Menüs (wie Baro, Syndikate, etc.), neue UI-Sounds in allen Menüs und vieles mehr!

Tenno-Verstärkungen: Umbra-Rüstung: Mit diesem Rüstungsset kannst du die Dunkelheit Umbras auf jeden Warframe übertragen. Umbra-Operator-Kosmetik: Schmücke deinen Operator mit diesen dekorativen Kosmetik-Elementen. Umbra-Kapuzenschal: Durchstreife die Nacht mit diesem eleganten Schal. Umbra-Augenbinde: Umarme die Schatten mit dieser mysteriösen Augenbinde. Umbra-Diadem: Schmücke deinen Operator mit dieser herrschaftlichen Krone. Umbra-Ohrschmuck: Überrasche deine Feinde mit diesem antiken Ohrschmuck. Umbra-Kubrow-Rüstung: Heule den Mond mit dem Umbra-Kubrow-Rüstungsset an. Umbra-Kavat-Rüstung: Das Umbra-Kavat-Rüstungsset ist ein katzenhaftes Fashion-Highlight.

Waffen wie Excaliburs Erhabene Klinge und Valkyrs Krallen sind jetzt im Arsenal modifizierbar.

Zeigen deine Fashion-Frames in einer neuen Captura-Szene basierend auf The Sacrifice.

Schmücke dein Profil mit brandneuen Umbra-Profil-Glyphen!

Verwende den Promo-Code "OLDFRIEND" für eine kostenlose Orokin-Teeset-Dekoration und einen 3-Tage Affinity-Booster! Verfügbar auf allen Plattformen bis 23:59 Uhr ET, 20. Juli 2018."

Für Warframe (Free-to-play) steht das Story-Update "The Sacrifice" auf PC mittlerweile zum Download bereit.Digital Extremes wird das storyorientierte Update "The Sacrifice" in dieser Woche für Warframe auf PC veröffentlichen. "Im Anschluss an eine im Dezember vergangenen Jahres erschienene Story-Sequenz, die mit einem Cliffhanger endete, gibt es nun eine Wende zum Surrealen. Eine unheilvolle Vision wird dich, den Tenno, auf die Suche nach einem mächtigen neuen Warframe führen", heißt es von den Entwicklern. Um "The Sacrifice" spielen zu können, muss man die Quests "The Second Dream", "The War Within", "Chains of Harrow" und "The Apostasy Prologue" durchgespielt haben. Das The-Sacrifice-Update wird diesen Sommer auch auf PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Features:Die Entwickler schreiben weiter: "Das Gratis-Jahr Prime mit Twitch Prime hat begonnen! Hol dir Trinity Prime und das exklusive Spektaka-Prime-Syandana kostenlos mit deiner Twitch Prime Mitgliedschaft. Wir werden das ganze Jahr über spannende Warframe-Inhalte im Rahmen dieses Programms anbieten! Sobald dein Konto verlinkt ist, klicke hier , um dein Trinity Prime und das exklusive Spektaka-Prime-Syandana einzufordern."Digital Extremes wird die dritte TennoCon (Warframe-Convention) im Juli dieses Jahres veranstalten. Die Fanmesse findet am Samstag, dem 7. Juli, im Convention Center von London (Ontario, Kanada) statt. Die Veranstaltung umfasst eine Reihe von Entwickler-Panels und Workshops, diverse Warframe-Aktivitäten sowie eine Reihe von Überraschungen und Ankündigungen ( Spekulation : Offene Region auf der Venus).