Warframe: Neuer Nutzerrekord mit "The Sacrifice" auf PC - 4Players.de

Mit der Veröffentlichung von "The Sacrifice", der dritten cinematischen Story-Quest für Warframe , hat das Free-to-play-Actionspiel von Digital Extremes einen neuen Nutzerrekord aufgestellt. Insgesamt waren gestern Abend 129.367 Spieler gleichzeitig in Warframe online. Der bisherige Höchstwert lag bei 121.377 Nutzer und wurde bei dem Launch der großen Erweiterung "Plains of Eidolon" gemessen. Details zu "The Sacrifice", den Inhalten und den neuen Warframe findet ihr hier Im Spiel erwarteten viele Tenno den "roten Text", der die Server-Mitteilungen ("Update incoming") angekündigt, in dem sie ihren Warframe rot färbten und tanzten. Laut Digital Extremes gab es über zehn Spiel-Instanzen, in denen dieses Community-Verhalten in Vorfreude auf den Patch beobachtet wurde.Letztes aktuelles Video: E3 2018 The Sacrifice Umbra