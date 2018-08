Warframe: Update "Die Maske des Revenant" mit Warframe #36 auf PC verfügbar - 4Players.de

"Bezirzen: Verwandelt einen Feind in einen fanatischen Lakai. Lakaien wenden sich gegen ihre Verbündeten und verwandeln weitere Ziele durch Schaden. Bei Tod hinterlassen sie eine Säule schädlicher Energie. Die Armee der Lakaien bleibt solange unter Kontrolle, wie die Fähigkeit anhält.

Wechselnder Bald: Hüllt euch in Sentient Energie, lenkt Schaden um und betäubt alle, die es wagen euch anzugreifen. Betäubte Gegner können ohne Energiekosten bezirzt werden.

Schröpfen: Stürme in Form von Sentient Energie durch Feinde und entziehe ihnen Schilde und Gesundheit, wobei Lakaien diesen Effekt verstärken.

Totentanz: Eine Vielzahl an Eidolon Energiestrahlen brechen aus Revenant hervor und werden mit kreisenden Bewegungen zu einem tödlichen Tanz. Eingehender Schaden wird in die Strahlen umgeleitet. Das Halten der Feuer-Taste erhöht Schaden und Reichweite, jedoch auch den Energieverbrauch. Lakaien, die so getötet werden, hinterlassen Zusatzschild-Beute."

Für die PC-Version von Warframe ist das Update "Die Maske des Revenant" (Mask of the Revenant) erschienen. Es umfasst einen neuen Warframe, eine Sentient-Schrotflinte und weitere Anpassungen ( zum Change-Log ).Revenant ist der insgesamt 36. Warframe und der zweite Warframe-Neuzugang des Jahres 2018. "Durch Sentient Energie verändert, erhebt sich Revenant in den Ebenen, um sich Opfer unter den Schwachen und Unwilligen zu suchen. Besucht Nakak in Cetus, um diesen spektralen Warframe zu jagen." Der Revenant und seine Fähigkeiten wurde inspiriert von den Eidolon-Inhalten:In der vorherigen Woche ist außerdem das Minispiel "Frame Fighter" (Sidescroller-Arcade-Prügelspiel) in Warframe an den Start gegangen . "Besucht Simaris und erwerbt den Ludoplex – ein neues Heim für alle Minispiele in Warframe - mit Ansehen. Wählt Excalibur, Volt oder Mag, wobei jeder Warframe seine einzigartige Fähigkeit hat. Schaltet weitere Frame Fighter Charaktere frei, indem ihr im Spiel weitere Fragmente findet. Solltet ihr die Prime Version der gescannten Warframes in eurem Arsenal haben, so könnt ihr in Frame Fighter zu der Prime Version wechseln."Letztes aktuelles Video: Profile - Revenant