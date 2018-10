Warframe: Große Open-World-Erweiterung Fortuna erscheint im November für PC - 4Players.de

"Das Orb Vallis, eine neue offene Welt - In der Folge von Ebenen von Eidolon mit seiner Erdlandschaft, ist das Orb Vallis die neue riesige Welt von Digital Extremes. Vergängliche, schnell wechselnde Wolken in Blau und Orange ziehen über ein Sci-Fi-Terrain mit Meerespflanzen, riesigen Pilzen, außerirdischen Felsformationen, seltenen Kreaturen und vielem mehr.

Solaris United und Fortuna - Die Cyborg-Fraktion Solaris United lebt in der an Blade-Runner erinnernden Debt-Internment-Colony Fortuna. Ähnlich wie die Basare von Cetus in Ebenen von Eidolon ist Fortuna eine unterirdische Stadt, die als Fabrik zur Reinigung von Kühlwasserflüssen dient und gleichzeitig als Handelszentrum für die Region fungiert.

Neue Kampferfahrungen - Die Corpus-Besatzer, angeführt von dem profitgierigen Nef Anyo, bringen neue Technologien und Krieger zum Einsatz. Neben den neuen Bodentruppen-Varianten des Corpus werden monströse neue Spinnenbot-Feinde aller Größen und Formen die Spieler herausfordern, sich ihren Ängsten zu stellen, wenn sie das Orb Vallis erforschen und sich dem Propheten des Profits entgegenstellen.

Steuere ein Hoverboard - Rase mit dem Bondi K-Drive über die weite, offene Venuslandschaft. Mit diesem praktischen, anpassbaren Hoverboard kannst du schnell über eine Vielzahl von Terrains gleiten, springen und Tricks ausführen.

Werde zum Naturschützer - Wechsle deine Denkweise vom blutrünstigen Söldner zum freundlichen Retter. Die seltsamen, wunderbaren Tiere des Orb Vallis drohen auszusterben. Erforsche die neue Welt von Fortuna und wende deine neuen Fähigkeiten an, um die Tiere aufzuspüren, zu ködern und für den Transport an einen sicheren Ort einzufangen.

Musik - Das talentierte Soundteam von Digital Extremes hat eine außerirdische Klanglandschaft aus unheimlichen Effekten und ominösen Beats entwickelt, die den Soundtrack für ein unglaublich reichhaltiges Erlebnis bilden. Der bekannte Soundkomponist Keith Power kehrt mit einem mitreißenden, lebhaften musikalischen Intro für Fortuna zurück, wie man es noch nie zuvor gehört hat."

Im November 2018 wird Digital Extremes die große Open-World-Erweiterung Fortuna für Warframe auf PC veröffentlichen. Die Konsolen sollen im Winter versorgt werden. Ob Fortuna bereits zum Launch auf der Switch (20. November) zur Verfügung stehen wird, ist unklar.Die Venuslandschaft von Fortuna ist vier- bis fünfmal größer als Plains of Eidolon (das Open-World-Update aus dem letzten Jahr) und soll sich um die Orokin drehen.Auf der Venus dreht sich alles um die neue Solaris-United-Fraktion und ihrem Kampf gegen die Corpus-Overlords. Das Spielgeschehen soll stärker in der Vertikalen stattfinden (höhere Levels). Ausgehend von der unterirdischen Kolonie Fortuna, in der die Spieler Kopfgelder und Missionen annehmen können, werden die Tenno an die Oberfläche des "Orb Vallis" aufsteigen, wo sie ein exotisches Terrain mit Orokin-Strukturen, riesigen Pilzen und ozeanischer Flora erkunden können. Mit dem Bondi K-Drive, einem Hoverboard, können die Tenno Entfernungen schneller überbrücken.Wichtige Features von Futura (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer