Warframe: Fortuna: Venus-Erweiterung mit Hoverboard und Roboter-Fischen auf PC veröffentlicht; Rekordstart - 4Players.de

Aktualisierung vom 10. November 2018, 12:42 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 08. November 2018, 22:32 Uhr:

Mit der Veröffentlichung der Fortuna-Erweiterung hat Warframe einen neuen Spielerrekord verzeichnet. Am Freitagabend waren 132.228 Spieler gleichzeitig in dem Actionspiel via Steam aktiv. Der bisherige Rekord wurde bei dem Launch von "The Sacrifice" im Juni 2018 mit 129.002 Spielern verzeichnet. Allerdings dürfte die tatsächliche Spielerzahl höher sein, denn Warframe lässt sich auch ohne Steam spielen, und zwar nur mit dem Launcher von Digital Extremes. Konkretere Zahlen wollte der Publisher auf Nachfrage nicht nennen. Auch bei Twitch haben 128.711 Zuschauer dem Treiben auf der Venus zugeschaut (bisheriger Rekord: 87.500).Digital Extremes hat die große Warframe -Erweiterung Fortuna für PC veröffentlicht. Die Konsolen sollen demnächst mit dem Update versorgt werden. Die offene Venuslandschaft von Fortuna ist vier- bis fünfmal größer als Plains of Eidolon (das Open-World-Update aus dem letzten Jahr). Auf der Venus dreht sich alles um die neue Solaris-United-Fraktion und ihrem Kampf gegen die Corpus-Overlords. Neu ist ebenfalls der blutige Warframe Garuda ( zum Bericht ).Ausgehend von der unterirdischen Kolonie Fortuna, in der die Spieler Kopfgelder und Missionen annehmen können, werden die Tenno an die Oberfläche des "Orb Vallis" aufsteigen, wo sie ein exotisches Terrain mit Orokin-Strukturen, riesigen Pilzen und ozeanischer Flora erkunden können. Mit dem Bondi K-Drive, einem Hoverboard, können die Tenno Entfernungen schneller überbrücken. Außerdem kann man Roboter-Fische angeln und gegen riesige Roboter-Spinnen kämpfen. Wir konnten kürzlich einen ausführlichen Blick auf Warframe: Fortuna werfen ( zum Bericht ).Letztes aktuelles Video: Fortuna Official Update Trailer - Out Now on PCDie Entwickler hatten ebenfalls ein ARG (Alternate Reality Game) basierend auf der neuen Fraktion Solaris United geartet ( discord.gg/lifttogether ). "Additionally, Digital Extremes is running a Fortuna Twitch Drop launch campaign for one week starting on launch day (From Fortuna's launch until 2 pm PST, Thursday, November 15) to give away an abundance of cool rewards! Anyone watching a Warframe Fortuna stream for a minimum of one hour, every hour, will have the chance to get a random reward, including Warframes Nidus and Khora, a Rifle Riven, celebratory fireworks and more!"