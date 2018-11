Warframe: Third-Person-Shooter (Free-to-play) auf Switch gestartet - 4Players.de

Warframe ist auf Nintendo Switch im eShop verfügbar . Der Third-Person-Shooter von Digital Extremes ist Free-to-play, wird als "Game As A Service" betrieben und kann mit bis zu vier Personen kooperativ gespielt werden. Die Switch-Version umfasst 23 große Updates (seit Release der PC-Version im März 2013), drei cinematische Quests, die offene Spielwelt "Plains of Eidolon" und 36 Warframes. Es befindet sich auf dem Stand von "Mask of the Revenant". Das Prime-Programm bietet Zugang zu Nova Prime, Mag Prime und Chroma Prime. Die große Fortuna-Erweiterung wird "demnächst" auf Switch verfügbar sein. Zeitgleich wird der 37. Warame Garuda mit an den Start gehen. Irgendwann im nächsten Jahr sollen die drei Konsolen-Versionen inhaltsgleich sein.Warframe wird Bewegungssteuerung unterstützen, u. a. beim Bergbau, Schießen und Angeln. Es wird eine Ingame-Voice-Chat-Funktion geboten, welche die Nintendo-Switch-Mobile-App nicht benötigt. Eine dauerhafte Online-Verbindung ist aber erforderlich. Genau wie bei den Warframe-Konten für PS4 und Xbox One wird Digital Extremes es den Spielern ermöglichen, ihr PC-Konto auf die Switch zu übertragen. Das Actionspiel wird mit 30 fps auf der Switch laufen ( Quelle ). Weitere Angaben wurden nicht gemacht. Die Switch-Umsetzung wurde bei Panic Button (DOOM, Wolfenstein: The New Colossus, Rocket League) entwickelt und im Zuge der Zusammenarbeit mit dem externen Studio sind diverse Performance-Verbesserungen auch auf den anderen Plattformen vorgenommen worden.Diejenigen, die bis zum 4. Dezember 2018 das "Kommunikations-Segment" in der Tutorial-Questreihe (Vors Preis) installieren, sollen ein Launch-Paket erhalten (3 Tage Affinitäts-Booster, Orokin Beschleuniger, Orokin Reaktor, Forma, 50k Credits (Frugal Credit Bundle)).Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer