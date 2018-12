Warframe: Fortuna-Update (PC): Der "Profit-Eintreiber" und der zögernde Krieger "Baruuk" (Warframe #38) - 4Players.de

"Traverse: Weicht allen Projektilen aus, jedoch nur, wenn man nicht angreift. Erneut benutzen, um die Fähigkeit zu deaktivieren.

Beschwichtigung: Eine beruhigende Welle verlangsamt Gegner, bis sie einschlummern. Gegner, die durch Schaden aufwachen, sind verwirrt und desorientiert. Kurzzeitiges Vergessen bedeutet, dass die Gegner alles vergessen, was vor Beschwichtigen passiert ist.

Leere Hände: Rufe einen Schwarm schwebender Dolche herbei, die sich auf gegnerische Waffen ausrichten und sie mit einer kleinen Explosion zerstören. Mit Traverse kombinieren, für größere Reichweite.

Ruhiger Sturm: Wenn seine Zurückhaltung zerbricht, gebietet Baruuk über den Wüstenwind, um mächtige Stöße mit Fäusten und Füßen auszuführen. Jeder Moment des Sturms baut seine Zurückhaltung erneut auf."

Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC)

Für die PC-Version von Warframe ist ein Update erschienen, das die Fortuna-Inhalte erweitert. Fortan darf man sich im Orbis-Tal mit einer riesigen, mechanischen Spinne anlegen (einer Orbis Mutter), die den Namen "Profit-Eintreiber" trägt. Das Update ist derzeit nur auf PC verfügbar. PlayStation 4 und Xbox One sollen bald versorgt werden. Fortuna wird 2019 auf Switch an den Start gehen."Profit-Eintreiber hockt oberhalb der Bereicherungslabore, am Rande von Fortuna. Sie wird von Sentient Zusatzschilden geschützt, was sie für Waffenfeuer unverwundbar macht. Bevor wir Profit-Eintreiber aufs Korn nehmen können, müssen wir eine Schwachstelle in der Verteidigung finden. Arbeite mit Solaris United zusammen, um die Infos und Werkzeuge zu bekommen, die ihr braucht, um die Sache zu erledigen. Ihr werdet eine Menge Feuerkraft brauchen, um Profit-Eintreiber zu erledigen. Verbessert eure Arch-Waffen mit einem Beschleuniger für Schwere Waffen, die vormals nur in Weltraum Missionen benutzt werden konnten, nun aber in jeder Mission zur Verfügung steht."Darüber hinaus wird der 38. Warframe "Baruuk" (der zögernde Krieger) eingeführt. Seine Fähigkeiten sind:Außerdem kann man seinen Operator verbessern, drei neue Kreaturen retten (Sawgaw, Horrasque, Heizer), neue Mods entdecken und das Arsenal verbessern. Weitere Details findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Fortuna The Profit-Taker Launch Trailer