Warframe: Erweiterung Fortuna erscheint heute auf Switch - 4Players.de

Digital Extremes wird die große Warframe -Erweiterung Fortuna im Laufe des heutigen Dienstags für Nintendo Switch veröffentlichen. Die offene Venuslandschaft von Fortuna ist vier- bis fünfmal größer als Plains of Eidolon. Auf der Venus dreht sich alles um die neue Solaris-United-Fraktion und ihrem Kampf gegen die Corpus-Overlords. Neu ist ebenfalls der blutige Warframe Garuda ( zum Bericht ).Ausgehend von der unterirdischen Kolonie Fortuna, in der die Spieler Kopfgelder und Missionen annehmen können, werden die Tenno an die Oberfläche des "Orb Vallis" aufsteigen, wo sie ein exotisches Terrain mit Orokin-Strukturen, riesigen Pilzen und ozeanischer Flora erkunden können. Mit dem Bondi K-Drive, einem Hoverboard, können die Tenno Entfernungen schneller überbrücken. Außerdem kann man Roboter-Fische angeln und gegen riesige Roboter-Spinnen kämpfen. Wir konnten kürzlich einen ausführlichen Blick auf Warframe: Fortuna werfen ( zum Bericht ).Letztes aktuelles Video: Fortuna Official Update Trailer - Out Now on PC"Die Spieler werden in dieser Erweiterung auf die neue Fraktion Solaris United treffen. In der unterirdischen Hub-Stadt Fortuna oder auf der Oberfläche des Orbis-Tals können sie in die Hintergrundgeschichte von Solaris United eintauchen, mehr über die Notlage von The Business, Eudico, Rude Zuud, den cleveren Ventkids und anderen erfahren und ihnen helfen, sich gegen ihre brutalen Unterdrücker zu erheben. Mit dem neuen K-Drive Hoverboard können Spieler die ausgedehnten atemberaubenden offenen Landschaften der Venus erkunden und dabei coole Moves, wie Grabs, Spins und Rails ausführen. Die Corpus-Besatzer, angeführt von dem profitgierigen Nef Anyo, bringen neue Waffen, Systeme und Einrichtungen zum Einsatz, darunter einen geschäftigen Raumhafen, eine geheimnisvolle Forschungsanlage und einen massiven Schrein für Nef Anyo. Tenno sollten sich vor den Raknoiden, mechanischen, spinnenartigen Maschinen in Acht nehmen. Diese von Corpus entwickelten Kreaturen variieren in Größe und Gefährlichkeit, von winzigen Milben bis hin zu den massiven, unverwundbaren Orbs, die über der Region schweben. Das neue Alarmsystem wird von den Spielern permanente Wachsamkeit verlangen."