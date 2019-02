Warframe: TennoCon 2019: Kartenvorverkauf und Ticket-Kategorien - 4Players.de

"Full Day Ticket - 30 C$ - beinhaltet den ganztägigen Zugang zur Convention und die Swag Bag, die digitale TennoCon-Glyphe, das Siegel, einen exklusiven kosmetischen Gegenstand (Rüstungsset), 475 Platinum, ein digitales Kunstwerk (Schiffsdeko), ein Emote sowie den exklusiven Zugang zu Baro Ki'Teer im TennoCon-Relais in einem neuen verlängerten Zeitraum: Von 8 Uhr PST/11 Uhr EST am Samstag, 6. Juli, bis 8 Uhr PST/11 Uhr EST, Samstag, 13. Juli.

Collector's Ticket - 75 C$ - beinhaltet ganztägigen Zugang zur Convention und die Swag Bag, digitale TennoCon-Glyphe, Siegel, einen exklusiven kosmetischen Gegenstand (Rüstungsset), 1.000 Platinum, digitales Kunstwerk (Schiffsdeko), Emote sowie den exklusiven Zugang zu Baro Ki'Teer im TennoCon-Relais in einem neuen verlängertem Zeitraum: Von 8 Uhr PST/11 Uhr EST am Samstag, 6. Juli, bis 8 Uhr PST/11 Uhr EST, Samstag, 13. Juli, und das TennoCon 2019 Collector's-T-Shirt.

Limited VIP Ticket - 250 C$ - beinhaltet ganztägigen Zugang zur Convention und die Swag Bag, digitale TennoCon-Glyphe, Siegel, einen exklusiven kosmetischen Gegenstand (Rüstungsset), 1.000 Platinum, digitales Kunstwerk (Schiffsdeko), Emote sowie den exklusiven Zugang zu Baro Ki'Teer im TennoCon-Relais in einem neuen verlängertem Zeitraum: von 8 Uhr PST/11 Uhr EST am Samstag, 6. Juli, bis 8 Uhr PST/11 Uhr EST, Samstag, 13. Juli. Dazu kommt ein VIP-Brunch bei Digital Extremes, Frühzugang zur TennoCon, eine Sammlerstatue (wähle aus: Valkyr/Nyx/Rhino/Mag) und das TennoCon 2019 Collector's T-Shirt.

Limited Legendary Ticket - 1.000 C$ - beinhaltet ganztägigen Zugang zur Convention und die Swag Bag, digitale TennoCon-Glyphe, Siegel, einen exklusiven kosmetischen Gegenstand (Rüstungsset), 1.000 Platinum, digitales Kunstwerk (Schiffsdeko), Emote sowie den exklusiven Zugang zu Baro Ki'Teer im TennoCon-Relais in einem neuen verlängertem Zeitraum: von 8 Uhr PST/11 Uhr EST am Samstag, 6. Juli, bis 8 Uhr PST/11 Uhr EST, Samstag, 13. Juli. Dazu kommt das TennoCon 2019 Collector's T-Shirt, ein VIP Brunch bei Digital Extremes, eine Sammlerstatue (wähle aus: Valkyr/Nyx/Rhino/Mag), Frühzugang zur TennoCon, das 4x TennoCon T-Shirt-Megapack, NPC-Sprachaufnahme-Sitzung (verleiht einem Relais-NPC eure Stimme!), Devstream Team-Meeting: Stellt eure eigenen Fragen im Rahmen einer 15-minütigen persönlichen Devstream-Couch-Session (nicht gestreamt) und erhaltet eine individuelle persönliche Glyphe (wir entwerfen mit euch eine Glyphe, die euch ganz allein gehört).

Digital Pack (Verkaufsstart Dienstag, 19. März) - 24,99 USD - Für Spieler, die nicht an der TennoCon teilnehmen können, bietet dieses Digital Pack folgende exklusive Inhalte: die digitale TennoCon-Glyphe, das Siegel, den kosmetischen Gegenstand (Rüstungsset), 475 Platinum, ein digitales Kunstwerk, das Emote und den exklusiven Zugang zu Baro Ki'Teer im TennoCon-Relais. Digital Packs können über warframe.com/tennocon sowie im PlayStation Store, Xbox Games Store und Nintendo eShop erworben werden."

Digital Extremes hat die Ticket-Kategorien für die TennoCon 2019 und gleichzeitig die offizielle Partnerschaft mit der Canadian Mental Health Association (Middlesex Branch; CMHA Middlesex) bekannt gegeben. Die vierte Warframe-Convention findet am Samstag, den 6. Juli, im Londoner Ontario Convention Center (in Kanada) statt. Versprochen werden Panels mit Entwicklern, der jährliche Cosplay-Wettbewerb, Anspielstationen und TennoLive - ein Devstream voller Überraschungen. Bei der letztjährigen Veranstaltung wurden Railjack, Fortuna, The New War und Warframe auf Switch vorgestellt.Tickets für die TennoCon 2019 sind in mehreren Kategorien ab Donnerstag, den 28. Februar um 20 Uhr auf der TennoCon-Website ( warframe.com/tennocon ) erhältlich. Ein Teil des Erlöses der Veranstaltung geht an die CMHA Middlesex."CMHA Middlesex freut sich mit Digital Extremes zusammenarbeiten zu können und auf diesem Wege der Digital- und Spieleindustrie ein besseres Verständnis im Bereich psychische Gesundheit und Vorbeugung vermitteln zu können", so Beth Mitchell, Chief Executive Officer der Canadian Mental Health Association im kanadischen Middlesex. "Psychische Gesundheit und Suchterkrankungen stehen im Mittelpunkt der gesellschaftlichen Debatte und mit der zunehmenden Zahl an Betroffenen sind wir dankbar für Partnerschaften mit Community-orientierten Organisationen, die uns dabei helfen, die Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken, positive Akzente im Bereich psychische Gesundheit zu setzten und Betroffenen zu helfen. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Digital Extremes und darauf, die Konversation rund um diese Themen in der Community fortsetzen zu können.""Warframe ist kostenlos auf vier Plattformen erhältlich und hat weltweit eine engagierte Community von mehr als 38 Millionen registrierte Benutzern. Die TennoCon, die bereits zum vierten Mal stattfindet, ist Digital Extremes' Dank an diese Community in all seiner Diversität und seinem offenen Gemeinschaftsgefühl! Der Warframe Cosplay-Wettbewerb hat dieses Jahr noch mehr Preise als zuvor für seine Teilnehmer zu bieten. Digital Extremes hat einen Hauptpreis von 6.000 C$ für den ersten Platz des Wettbewerbs festgelegt. Für den zweiten Platz und dritten Platz gibt es 3.000 C$ bzw. 1.000 C$", schreiben die Veranstalter.Spieler, die die Veranstaltung nicht persönlich besuchen können, haben die Möglichkeit die Veranstaltung online auf twitch.tv/warframe zu verfolgen.Letztes aktuelles Video: TennoCon 2019 Tickets on Sale February 28