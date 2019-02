Warframe: Saisonale Inhalte mit Nightwave: Serie 1 - Der Wolf von Saturn Six gestartet - 4Players.de

"Saturn Six Rüstung-Paket (Stufe 30): Bevorzugte Kampfrüstung des einzigen Verrückten, der furchterregend genug war, um dem Saturn Six Hochsicherheitsgefängnis zu entkommen.

Umbra Forma (Stufe 29): Fügt die Umbra-Polarität zu einem Warframe oder einer Waffe hinzu.

Wolfsgeheul-Emote (Stufe 26): Ruft das Rudel mit diesem exklusiven Emote.

Zwei Waffen-Slots (Stufe 4): Fügt dem Inventar zwei Waffen-Slots hinzu."

Für Warframe ist auf allen Plattformen "Nightwave: Serie 1 - Der Wolf von Saturn Six" gestartet worden. In Nightwave können Spieler mit Hilfe ihres "Orbiter-Scanners" umgehend neue Herausforderungen annehmen, durch die sich Belohnungen, Ausrüstung, Kosmetik etc. freischalten lassen. Digital Extremes : "Nightwave ist die laufende Übertragung eines Piratensenders, der von Nora Night geführt wird. Sie ist die Augen und Ohren des Ursprungssystems. Jede Nightwave-Serie wird sich über mehrere Wochen entfalten, immer mit einer neuen Geschichte. Das Erfüllen von täglichen und wöchentlichen Herausforderungen, genannt Taten, wird zeitlich begrenzte und exklusive Belohnungen freischalten!"In "Der Wolf von Saturn Six" ist ein Sträfling aus der Gefangenschaft ausgebrochen und treibt sich im "Ursprungssystem"."In jeder Nightwave-Serie verdient ihr euch durch das Abschließen von Taten Ansehen bei Nora und steigt so in den Belohnungsstufen auf. Schaltet mächtige Gegenstände, exklusive Anpassungen oder Währung, genannt Wolf-Creds, mit jeder neuen Stufe frei. Stellt sicher, dass ihr alle 30 Stufen abschließt, bevor die Serie zu Ende ist, um euch alle Belohnungen zu verdienen."Zu den Belohnungen gehören:"Besucht die Nightwave-Angebote, um die früheren Alarmierungs-Belohnungen zu erhalten, die ihr am meisten haben wollt, einschließlich Nitain-Extrakt, Waffen- und Helm-Blaupausen, Beschleuniger, Reaktoren und seltene Aura Mods. Verdiene bis zu 300 Wolf-Creds durch das Erfüllen von täglichen und wöchentlichen Taten und sogar mehr mit Prestige, sobald ihr über Stufe 30 hinaus seid! Wolf-Creds müssen eingelöst werden, bevor die Serie vorbei ist oder sie können für Credits verkauft werden, also benutzt sie, bevor die Frequenz verloren geht.""Sobald die erste Serie von The Wolf of Saturn Six ihr Ende erreicht hat, wird die Nächste, mit einer kompletten neuen Geschichte und neuen Anreizen sowie exklusiven Belohnungen beginnen. (...) Nintendo-Switch-Spieler erhalten zusätzliche Boni, da auf der Plattform das Update zu The Wolf of Saturn Six noch mehr Inhalte bereithält! Nintendo Switch-Spieler können sich somit auf spannende Bosskämpfe und weitere Inhalte aus Fortuna: The Profit Taker freuen. Außerdem führen wir TennoGen ein. All diese Inhalte sind von der Community erschaffen und von Digital Extremes abgesegnet worden. Nintendo-Spieler erhalten insgesamt drei TennoGen-Bundles."