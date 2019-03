Warframe: Update mit Hildryn für PC steht an; "Plains of Eidolon" wird überarbeitet - 4Players.de

The new Ability Preview screen highlights every Warframe’s Ability in use! Coming throughout the year as part of our ongoing UI redesign. pic.twitter.com/rbYL2muehI — WARFRAME (@PlayWarframe) 1. März 2019

Devstream 124 brought TONS of new reveals, including...



The Plains of Eidolon, reborn with new lighting, terrain and surprises -- like the thundering Thumperbot. pic.twitter.com/waLNFKrDBC — WARFRAME (@PlayWarframe) 1. März 2019

Next week on PC, start a new Bounty in the Plains! Go to the nearest campsite to contact Konzu remotely (if he’s not out for an early lunch). pic.twitter.com/LmEbOQvvwM — WARFRAME (@PlayWarframe) 1. März 2019

Stay tuned next week for details on our next massive update on PC, which includes:



🛡️ Hildryn

👊 Melee Changes: Phase 1

♠️ Limbo Deluxe

⚔️ The First Heavy Nikana! — WARFRAME (@PlayWarframe) 2. März 2019

Beim Devstream #124 haben die Entwickler von Warframe über die nahe Update-Zukunft gesprochen. Abgesehen davon, dass die Nightwave-Serien ( wir berichteten ) ungefähr zehn Wochen dauern werden und die Spieler ungefähr 60 Prozent der Taten ausführen müssen, um Rang 30 zu erreichen, wurde erklärt, dass demnächst der Warframe-Fähigkeiten-Bildschirm überarbeitet wird. Dort wird man die Fertigkeiten in Videoform zusammen mit einigen Tipps angezeigt bekommen.Außerdem wird das erste Open-World-Gebiet "Plains of Eidolon" komplett überarbeitet. Digital Extremes spricht von einem Remaster mit schönerer Grafik, besserer Beleuchtung, allgemeinen Qualitätsverbesserungen und neuen Gründen für einen Besuch (neue Feinde, Belohnungen und mehr). Man wird zum Beispiel eine andere "Bounty" auswählen können, ohne zu Cetus zurückkehren zu müssen.In der kommenden Woche wird für die PC-Version ein Update erscheinen, das den Warframe Hildryn (Fähigkeiten verbrauchen jeweils Energie aus dem "Schildpool"), verbesserte Beleuchtung auf der Venus, einen Teil der Überarbeitung des Fähigkeiten-Bildschirms, Revenant's Sword, die ersten Nahkampf-Veränderungen und generelle Optimierungen (Performance, Wegpunkte) enthalten wird.Last but not least wurde verraten, dass bereits die Hälfte der Tickets für die TennoCon 2019 verkauft wurde.Letztes aktuelles Video: Nightwave Series 1 Launch Trailer