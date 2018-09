Total War: Rome 2: Review-Bombing und Trubel in der Community aufgrund der Häufigkeit von weiblichen Generälen - 4Players.de

In der Community von Total War: Rome 2 gibt es gerade viel Trubel, und zwar um die Präsenz weiblicher Charaktere nach dem jüngsten "Ancestral Update". Gerade am letzten Wochenende sind zahlreiche "negative Reviews" bei Steam veröffentlicht worden, von Nutzern, die sich an der vermeintlich hohen Spawn-Rate von weiblichen Generälen stören.Angefeuert wurde das Chaos durch die angebliche Anpassung (Erhöhung) der Spawn-Rate weiblicher Generäle und einen speziellen Screenshot ( zum Bild ), auf dem man ausschließlich weibliche Generäle bei der Rekrutierungsauswahl sieht ( zum Thread ). Einigen Beschwerden ist entnehmen, dass männliche Generäle in gespeicherten Spielen rückwirkend durch Frauen ersetzt wurden. Diese Veränderung ist laut PCGamesN bei vielen Spielern schlecht angekommen, schließlich waren weibliche Generäle in einer Zeit, die von patriarchalischen Gesellschaften dominiert war, ziemlich unterrepräsentiert. Dies sei "historisch ungenau", heißt es oft in den Nutzer-Reviews.Einer öffentlich zugänglichen Nutzer-Review ist zu entnehmen: "Ihr wollt uns zwingen Feministische-Propagana zu akzeptieren? Dann werdet ihr genau so enden, wie die aktuellen Politiker in jeden europäischen Land. Ihr werdet tausende von Spielern und vor allem ihr Geld verlieren, wie EA und lernt hoffentlich daraus, oder.. Ihr macht weiter und werdet aufgrund des wirtschaftlichen Schadens ersetzt und dann ist es nicht schade um euch. Und bis dahin. WIDERSTAND! Widerstand gegen Zwang und Propaganda!"Weiter angefacht wurde der Aufschrei durch die Kommentare einer Community-Managerin im August 2018. Sie sperrte einen Steam-Thread und erklärte, dass "Total-War-Spiele historisch authentisch, aber nicht historisch korrekt" seien. Wenn man weibliche Einheiten hätte, könne man sie entweder modifizieren oder "einfach nicht spielen", schrieb sie weiter. Diese Aussagen im Fahrwasser eines ganz ähnlichen Trubels bei Battlefield 5 (Frauen im Zweiten Weltkrieg) und der Attitüde "dann spielt es halt nicht" dürften die Diskussion zusätzlich befeuert haben.Der YouTuber " Republic of Play " hat sich derweil die Situation genauer angeschaut und in die Rome-2-Datenbank geblickt. Laut seinen Ausführungen variiert die Spawn-Rate für weibliche Generäle je nach Kultur zwischen 10% und 15% - nur die Kuschiter haben eine 50%ige Rate. Die Spawn-Rate von weiblichen Generälen sei zwar höher als die Präsenz in der tatsächlichen Geschichte, aber wenn die Entwickler eine niedrigere Rate ausgewählt hätten, hätte man unter Umständen nie einen weiblichen General im Spiel gesehen. Und selbst die Geburtenrate weiblicher Charaktere in der Familie würde lediglich 35% betragen - und nicht leicht über 50 Prozent. Es wird vermutet , dass manche Nutzer eine "eigene, spezielle Agenda" in diesem Themenbereich verfolgen würden.Letztes aktuelles Video: Family Tree Graphical Improvements