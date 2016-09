Battlefield 4: Alle fünf Erweiterungen sind bis zum 19. September 2016 kostenlos - 4Players.de

Im Zuge der Vorbereitung auf die Veröffentlichung von Battlefield 1 (21. Oktober 2016) können alle fünf Add-ons (Download-Erweiterungen) für Battlefield 4 kostenlos runtergeladen werden - für PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 und Xbox One. Die Rede ist von den DLC-Paketen China Rising, Second Assault, Naval Strike, Dragon's Teeth und Final Stand. Die Aktion aus der Reihe " Auf's Haus " läuft noch bis zum 19. September 2016. Battlefield 4, eine Internetverbindung und ein Xbox-Live-Gold-Konto (für Xbox 360 und Xbox One) sind erforderlich. Auch thematisch entsprechende Community-Missionen sind gestartet worden. Details und Downloadlinks findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Legacy Operations Cinematic Trailer