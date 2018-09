Giana Sisters: Twisted Dreams: Owltimate Edition für Switch erscheint Ende des Monats - 4Players.de

Die Switch-Umsetzung des Plattformers Giana Sisters: Twisted Dreams hat einen Releasetermin: Wie THQ Nordic bekannt gibt , erscheint die als Owltimate Edition bezeichnete Fassung am 25. September für die Konsole von Nintendo zum Preis von 29,99 Euro.Neben dem Hauptspiel enthält die Version auch die Erweiterung Rise Of The Owlverlord sowie fünf komplett neue Level inklusive Zwischensequenzen und neuer Musik von Chris Hülsbeck und der schwedischen Band Machinae Supremacy.Für die Entwicklung zeichnet erneut das deutsche Studio Black Forest Games verantwortlich, das mittlerweile zu THQ Nordic gehört.Letztes aktuelles Video: Directors Cut Ankuendigung