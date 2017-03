The Inner World: Gezeichnetes Fantasy-Adventure erscheint in dieser Woche für PS4 und Xbox One - 4Players.de

Headup Games hat seinen PC-Titel The Inner World gestern auf der PlayStation 4 veröffentlicht, am morgigen Freitag, 31. März wird die Xbox One bedient (jeweils 14,99 Euro). Die Konsolenversionen des Adventures sollen mit überarbeiteter Steuerung daherkommen, die Charaktere können direkt mit dem Gamepad gesteuert werden. Bereits im Sommer 2017 soll der Nachfolger The Inner World: Der letzte Windmönch für PC, Mac, Linux, Xbox One, PS4, iOS und Android folgen."PlayStation®Plus Mitglieder erhalten einen Rabatt von 10%. Am Freitag folgt direkt der Xbox One Release, ebenfalls zum Preis von 14,99 Euro - hier wird es bis zum kommenden Mittwoch einen 10%-Rabatt für alle Frühkäufer geben.ist voll vertont (deutsch und englisch) und bietet eine direkte Gamepad-Steuerung. Adventure-Neulinge werden sich zudem über das Hilfesystem mit patentierter Mehrstufigkeit freuen, mit dem das Abenteuer wirklich von jedermann bis zum Ende genossen werden kann.An der Seite der mysteriösen Diebin Laura und ihrer Taube Hack begleitet der Spieler den jungen Hofmusiker Robert, um das Geheimnis um das Verschwinden des Windes zu lüften. Dabei gibt es viele knifflige Rätsel zu entdecken, bezaubernde Charaktere und eine unglaubliche, handgezeichnete Welt. Wird es ihnen gelingen, Asposien zu retten?"Letztes aktuelles Video: Release-Trailer