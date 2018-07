The Inner World: Original und Nachfolger erscheinen am 3. August für Nintendo Switch - 4Players.de

Sowohl The Inner World als auch der Nachfolger The Inner World: Der letzte Windmönch erscheinen am 3. August für Nintendo Switch. Das hat Publisher Headup Games bekannt gemacht. Beide Spiele werden im eShop für jeweils knapp zwölf Euro erhältlich sein.Als "kurzes, aber liebevoll inszeniertes Fantasy-Abenteuer mit lustigen Dialogen und durchwachsenem Rätsel-Design" bezeichnete Jan das Original in unserem Test und bescheinigte seinem Nachfolger "Anspruch für die grauen Zellen" . Wir sind gespannt, ob Entwickler Fizbin vor allem die technischen Schwierigkeiten des ersten Teils mit der Switch-Umsetzung in den Griff bekommen hat.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer