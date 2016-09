Oculus Rift: Kann in Ludwigshafen, Köln und Hamburg (Reeperbahn-Festival) ausprobiert werden - 4Players.de

Im Vorfeld der Veröffentlichung von Oculus Rift im Einzelhandel am 20. September 2016 sollen Testmöglichkeiten für Virtual-Reality-Interessierte in Deutschland angeboten werden. In einem Demo-Truck kann man das Virtual-Reality-Headset selbst ausprobieren. Die Rift-Truck-Tour läuft noch bis zum 24. September. Ludwigshafen, Köln und Hamburg werden als Stationen genannt. Demo-Sessions können über Oculus Live reserviert werden."Ab dem 20. September gibt es bei ausgesuchten Media-Markt- und Saturn-Händlern die Möglichkeit, an eigenen Demo-Stationen den Schritt in die virtuelle Welt zu wagen. Demo-Sessions für die Rift Truck-Tour und ausgewählte Media Markt- und Saturn-Filialen können einfach vorab über Oculus Live reserviert werden. Mit Hilfe der Ortssuche kann man sich bequem die nächstgelegene Demostation anzeigen lassen. In dem eigens entwickelten Truck sind vier Demostationen für eine optimale VR-Erfahrung eingerichtet. Speziell geschultes Personal sorgt für ein optimales Erlebnis. Gezeigt werden folgende Titel: The Climb, der rührende Trailer zum VR-Film Henry, die außerirdische Planeten-Erfahrung Farlands und die perfekte Einführung in die virtuelle Realität: Oculus Dreamdeck. Der letzte Stopp der Rift Truck-Tour ist Hamburg: Vom 21. bis zum 24. September haben VR-Interessierte die Möglichkeit, sich während des Reeperbahnfestivals und vor dem Saturn Mönckebergstraße in virtuelle Welten zu stürzen.""Vom 21.09. bis 24.09. zeigt das Reeperbahn-Festival über 700 Programmpunkte unterschiedlicher Genres rund um die Hamburger Reeperbahn. Seit seinem Debüt im Jahr 2006 hat sich das Reeperbahn-Festival zu einem der wichtigsten Treffpunkte für die Musikwirtschaft weltweit entwickelt. Es zeigt als deutschlands größtes Clubfestival eine breite Palette an aufstrebenden Künstlern. Neben rund 450 Konzerten internationaler Künstler in unterschiedlichsten Spielstätten umfasst das Festivalprogramm Formate aus der Bildenden Kunst sowie ein Film- und Literaturprogramm. Das Konferenzprogramm des Reeperbahn-Festivals richtet sich an Fachbesucher der Musik- und kreativen Digitalwirtschaft und umfasst Sessions, Showcases, Networking-Events und Award-Verleihungen. Zeitgleich findet auf dem Reeperbahn-Festival am 22.09. und 23.09. die binge.watch-2016-Konferenz statt. Bei binge.watch dreht sich alles um Virtual Reality, Mixed Reality und 360° Video. Die angesehensten Experten werden vor Ort sein, um auf der zweitägigen Konferenz die Zukunft virtueller Realität zu diskutieren. Außerdem werden im Rahmen der Konferenz die binge.watch-Awards vergeben, die die herausragende Arbeit in sechs verschiedenen Kategorien würdigen."Letztes aktuelles Video: Vergleich Oculus Rift vs HTC Vive